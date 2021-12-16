من هم ثلاثي ليفربول المصابون بكورونا؟

أفادت وسائل إعلام إنجليزية أن ليفربول استبعد ثلاثة لاعبين من مواجهة نيوكاسل التي من المقرر أن تقام في وقت لاحق من اليوم الخميس في الدوري الإنجليزي بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة ”ليفربول إيكو“ فإن المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك هو أحد ثلاثي ليفربول الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

ما سبب غياب محمد صلاح عن ترشيحات فريق عام 2021 من "فيفبرو"؟ https://t.co/DWrQ0XMucp pic.twitter.com/FYmP50o9Kv — إرم سبورت (@EremSports) December 14, 2021

ووفقا للصحيفة فإن ليفربول استبعد أيضا البرازيلي فابينيو وكيرتس بسبب كورونا.

وأكدت ”ليفربول إيكو“ أن ثلاثي ليفربول يخضع الآن للعزل في انتظار الحصول على نتائج المزيد من الاختبارات للتأكد من إصابتهم بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن ليفربول اختار عدم التقدم بطلب لتأجيل المباراة لأنهم لا يعتبرون ذلك ”تفشيًا“ في الفريق الأول في الوقت الحالي.

وتم تأجيل عدد من المباريات في إنجلترا وفي الدوري الإنجليزي تم تأجيل مباراتين لمانشستر يونايتد، ومباراة توتنهام مع ليستر سيتي.

وخضع بقية لاعبي ليفربول والجهاز الفني للريدز اليوم الخميس لفحص كورونا حيث جاءت النتائج سلبية.

ميرور: الأهلي المصري يثير أزمة في ليفربول وباقي أندية الدوري الإنجليزي https://t.co/8kxwZwj9E7 pic.twitter.com/jMsdH8PNSZ — إرم سبورت (@EremSports) December 12, 2021

وسبق أن أصاب فيروس كورونا عددا من لاعبي ليفربول وأبرزهم محمد صلاح وساديو ماني وتياغو ألكانتارا.

ويملك ليفربول 37 نقطة من 16 مباراة ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ويتأخر بـ4 نقاط عن مانشستر سيتي الذي لعب 17 مباراة.

وفي وقت سابق كشف يورغن كلوب موقف ليفربول من الدخول في السوق الشتوي وقال: ”كنا نعلم أن محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا سيتأهلون لكأس الأمم الأفريقية، وأن اثنين منهم على الأقل سيحققون نجاحًا كبيرًا في البطولة“.

يورغن كلوب: جيرارد سيكون مدرب ليفربول في المستقبل https://t.co/WyzReT5Ydw pic.twitter.com/RPYScvb2cj — إرم سبورت (@EremSports) December 10, 2021

وأضاف: ”هل يمكن أن أكون مستعدًا لشيء من هذا القبيل بشكل صحيح تمامًا مثل إيجاد بديل لصلاح وماني وكيتا؟“، بالتأكيد هذا أمر شائك ومعقد، لكنني سعيد بالفريق، نملك خيارات أخرى“.

أوضح كلوب: ”تنتظرنا كثافة مباريات كبيرة خلال الفترة المقبلة، بعدها سنكون مضطرين للعب دون الثلاثي، ما يعني أنه علينا إيجاد حلول سواء في مباريات الدوري أو الكأس“.

وتابع: ”لا يمكن دائمًا الحصول على الحل الأمثل في هذه الحالة، مدرب الفريق لا يمكنه أن يجد الحل الأمثل دون مثل هؤلاء اللاعبين“.

ومن المقرر أن تقام كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في الفترة بين 9 يناير إلى 6 فبراير المقبلين.