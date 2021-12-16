رسميا.. تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

أعلن نادي مانشستر يونايتد، رسميا، اليوم الخميس، أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قررت تأجيل مباراة الفريق أمام برايتون في الجولة الـ18 من البريمرليغ، والتي كان من المقرر أن تقام يوم السبت على ملعب أولد ترافورد.

وقال مانشستر يونايتد في بيان عبر موقع ”تويتر“: ”يمكن لمانشستر يونايتد أن يؤكد أن مباراتنا في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد برايتون، المقرر إجراؤها يوم السبت 18 ديسمبر في تمام الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، قد تم تأجيلها وسيتم إعادة جدولتها في الوقت المناسب“.

The Premier League have confirmed that Saturday's fixture with Brighton has been postponed.#MUFC | #MUNBHA — Manchester United (@ManUtd) December 16, 2021

وأضاف: ”صحة اللاعبين والموظفين هي أولويتنا. نظرًا لعدد اللاعبين وموظفي الدعم الذين يتعين عليهم العزل بسبب كورونا، لم يكن لدى النادي أي خيار سوى طلب إعادة ترتيب المباراة. اتخذ مجلس إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز قرار التأجيل بناءً على إرشادات من المستشارين الطبيين“.

وتابع البيان: ”سنعلق أيضًا عمليات تدريب كرة القدم في مجمع كارينغتون للتدريب لفترة قصيرة للمساعدة في تقليل مخاطر انتقال العدوى، نأسف لأي خيبة أمل أو إزعاج للجماهير بسبب التأجيل“.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قد أعلنت عن تأجيل مباراة مانشستر يونايتد ومضيفه برنتفورد التي كان من المقرر أن تقام يوم الثلاثاء؛ بسبب تفشي الإصابات بكوفيد-19 في أولد ترافورد.

رسميا.. مانشستر يونايتد يطلب تأجيل مباراته مع برينتفورد في الدوري الإنجليزي https://t.co/JHNaNiYS81 pic.twitter.com/Xpgayj5YcJ — إرم سبورت (@EremSports) December 13, 2021

وذكرت الرابطة في بيان: ”جاء القرار بعد توصية من المستشارين الطبيين بسبب الظروف الاستثنائية نتيجة الإصابات الحالية بكوفيد-19 داخل تشكيلة مانشستر يونايتد“.

كما تم تأجيل مباراة واتفورد مع بيرنلي التي كان من المقرر أن تقام يوم الأربعاء؛ بسبب انتشار الإصابات بكورونا في واتفورد، وكذلك تأجيل مباراة توتنهام مع ليستر سيتي التي كان من المقرر أن تقام اليوم الخميس للسبب ذاته.

إصابة 42 حالة بكوفيد-19 في الدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي https://t.co/wpvANOclLa pic.twitter.com/MYMhFsNL3b — إرم سبورت (@EremSports) December 13, 2021

وقبل أيام، أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز اكتشاف 42 حالة إصابة بفيروس كورونا، وهو رقم قياسي، بين اللاعبين والأجهزة المعاونة في مختلف الأندية.

وتمثل 42 حالة إيجابية بين أكثر من 3800 فرد، أكثر من مجموع الحالات في الأسابيع السبعة الأخيرة مجتمعة، وهو رقم قياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز في أسبوع واحد.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي في بيان رسمي: ”عادت رابطة الدوري إلى إجراءات الطوارئ الخاصة بها وستزيد من وتيرة الاختبارات التي يخضع لها اللاعبون والأطقم المعاونة“.