رسميا.. تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

أعلن نادي مانشستر يونايتد، رسميا، اليوم الخميس، أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قررت تأجيل مباراة الفريق أمام برايتون في الجولة الـ18 من البريمرليغ، والتي كان من المقرر أن تقام يوم السبت على ملعب أولد ترافورد.

وقال مانشستر يونايتد في بيان عبر موقع ”تويتر“: ”يمكن لمانشستر يونايتد أن يؤكد أن مباراتنا في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد برايتون، المقرر إجراؤها يوم السبت 18 ديسمبر في تمام الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، قد تم تأجيلها وسيتم إعادة جدولتها في الوقت المناسب“.

The Premier League have confirmed that Saturday's fixture with Brighton has been postponed.#MUFC | #MUNBHA

