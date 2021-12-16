أندية الدوري الإنجليزي تهدد بمقاطعة كأس الأمم الأفريقية

تهدد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بمقاطعة كأس الأمم الأفريقية وحرمان لاعبيها من الانضمام إلى منتخباتهم، ما قد يؤدي إلى إلغاء البطولة التي تنطلق الشهر المقبل في الكاميرون، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في المملكة المتحدة.

ومن المقرر أن تقام كأس الأمم الأفريقية في الفترة بين التاسع من يناير/كانون الثاني والسادس من فبراير/شباط المقبلين في الكاميرون، ما سيؤدي إلى غياب نجوم بارزين عن أنديتهم لأكثر من شهر.

لكن صحيفة ”ذا صن“ البريطانية قالت إن الوضع الحالي لكوفيد-19 بما في ذلك الانتشار السريع لمتحور أوميكرون ترك البطولة في حالة يرثى لها وتواجه خطر التأجيل للمرة الثالثة.

وأرسل اتحاد الأندية الأوروبية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) والاتحاد الدولي (الفيفا) خطابا بشأن مخاوفه على سلامة اللاعبين، واقترح أيضًا أن ترفض الأندية السماح للاعبيها بالانضمام للمنتخبات الأفريقية إذا لم يتم اتباع مبادئ معينة.

وجاء في الرسالة: “ الوباء والآثار المرتبطة به تسببت بثلاثة مخاوف أساسية للأندية عندما يتعلق الأمر بالسماح للاعبين للانضمام لمنتخباتهم. أولاً وقبل كل شيء: واجب الأندية ضمان حماية وسلامة كل لاعب بشكل سليم. ثانيًا: عدم إجبار الأندية على الاستغناء عن لاعبيها، وثالثًا: أن يعود جميع اللاعبين لأنديتهم عقب نهاية مشاركتهم مع المنتخب الوطني في الوقت المناسب، وفقًا للقواعد المعمول بها“.

وأضافت الرسالة ”يجب احترام المبادئ الثلاثة المشار إليها أعلاه بشكل صارم، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب عدم السماح للاعبين بالانضمام لمنتخباتهم. في الوقت الحالي، هذه المبادئ الثلاثة معرضة لخطر عدم احترامها في ما يتعلق بالبطولة المقبلة“.

”بالنسبة لبعض الأندية المتوقع أن توافق على انضمام لاعبيها للمنتخبات الوطنية، بما في ذلك الأندية الإنجليزية والفرنسية، من المقرر أن تقام مباريات المنافسات المحلية حتى أوائل يناير، وبالتالي فإن استدعاء اللاعبين في 27 ديسمبر/كانون الأول الحالي للانضمام للمنتخبات يتعارض مع مباريات الأندية“.

”وفي ما يتعلق بالبروتوكولات المعمول بها، على حد علمنا، لم يوفر الكاف حتى الآن بروتوكولًا طبيًا مناسبًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وفي غياب ذلك لن تكون الأندية قادرة على السماح للاعبيها بالانضمام لمنتخباتهم في البطولة“.

اللاعبون في الحجر الصحي

يأتي ذلك في ظل اللوائح البريطانية الجديدة، حيث سيحتاج اللاعبون العائدون من الكاميرون إلى الخضوع لحجر صحي مطول، على الرغم من إزالة 11 دولة أفريقية مؤخرًا من القائمة الحمراء.

ورغم ذلك يصر الكاف على إقامة البطولة في موعدها، حيث قال فيرون موسينغو-أومبا الأمين العام للكاف: ”هناك الكثير من العمل الذي يتم القيام به حاليا في الكاميرون. علينا أن نستمر بنفس الزخم. لا يمكننا أن نرتاح. علينا العمل على مدار الساعة“.

وكانت هناك محادثات حول إقامة البطولة دون نجوم أفارقة يلعبون في أوروبا، ولكن مع وجود ما يصل إلى 40 نجمًا أفريقيًا يلعبون حاليًا في الدوري الممتاز، فسيكون ذلك بمثابة ضربة كبيرة لكأس الأمم الأفريقية.

وكان من المقرر أصلاً إقامة كأس الأمم الأفريقية في صيف 2020، ثم تم نقلها إلى يناير/كانون الثاني 2021، قبل أن تجبرها جائحة كوفيد-19 على التأجيل لمدة عام آخر.