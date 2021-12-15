ترتيب الدوري الإنجليزي: آرسنال يقفز للمربع الذهبي بالفوز على وست هام

قفز آرسنال إلى المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على حساب وست هام يونايتد عندما هز جابرييل مارتنيلي وإميل سميث رو الشباك ليفوز صاحب الأرض 2-صفر على ضيوفهم اليوم الأربعاء.

وافتتح البرازيلي مارتنيلي التسجيل في نهاية الشوط الأول وحسم البديل رو الفوز في الدقيقة 87.

وكان يمكن لآرسنال الفوز بنتيجة أكبر لكن ألكسندر لاكازيت أهدر ركلة جزاء برعونة في منتصف الشوط الثاني.

وقدم وست هام، الذي طُرد لاعبه فلاديمير شوفال بعد احتساب ركلة جزاء عليه، أداء متواضعا مثل الذي ساعده على القفز إلى المربع الذهبي منذ أكتوبر تشرين الأول.

Second-half goals from Gabriel Martinelli and Emile Smith Rowe send Arsenal into the top four 🔴⚪️#ARSWHU pic.twitter.com/jPTRyfYeTG — Premier League (@premierleague) December 15, 2021

وأنقذ آرون رامسديل حارس آرسنال الفرصة الوحيدة من الفريق الضيف عبر جيرود بوين بعد لحظات من هدف مارتنيلي.

وقفز آرسنال مركزين إلى المركز الرابع بعدما رفع رصيده إلى 29 نقطة من 17 مباراة متقدما بنقطة واحدة على وست هام.

هدف سايس يمنح ولفرهامبتون الفوز على برايتون

هز رومان سايس الشباك بتسديدة مباشرة مذهلة في الشوط الأول ليمنح ولفرهامبتون واندرارز الفوز 1-صفر على مضيفه برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء.

واستمر غياب برايتون عن الفوز للمباراة 11 على التوالي في الدوري في ظل ابتعاد العديد من لاعبيه للإصابة والإيقاف وعدوى كوفيد-19.

وفي شوط الأول متواضع بدا أنه سينتهي بالتعادل بدون أهداف أرسل روبن نيفيز تمريرة إلى سايس من فوق الدفاع ليسددها مباشرة في المرمى في الوقت المحتسب بدل الضائع قبل الاستراحة.

A volley late in the first-half from Romain Saiss gives Bruno Lage's side all three points 🐺#BHAWOL pic.twitter.com/FwA2s2jju4 — Premier League (@premierleague) December 15, 2021

وردت العارضة تسديدة فرناندو مارسال لاعب ولفرهامبتون في الشوط الثاني.

وتسببت مشكلة في معدات الاتصال الخاصة بالحكم في احتساب 13 دقيقة كوقت بدل ضائع في الشوط الثاني لكن دون خطورة من برايتون.

وتوقف رصيد برايتون، الذي لم يفز منذ تغلبه 2-1 على ليستر سيتي في 19 سبتمبر أيلول، عند 20 نقطة في المركز 13 متأخرا بأربع نقاط عن ولفرهامبتون ثامن الترتيب.

تعادل كريستال بالاس 2-2 مع ساوثامبتون

أحرز جوردان أيو مهاجم كريستال بالاس أول أهدافه مع النادي منذ 13 شهرا في التعادل 2-2 مع ضيفه ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعا.

وسجل المهاجم الغاني هدفه بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 65 بعد هدفين سريعين من جيمس وارد-براوس وأرماندو برويا ألغيا هدف التقدم لبالاس عبر ويلفريد زاها في شوط أول مثير.

وسجل زاها في الدقيقة الثانية عندما دخل منطقة الجزاء وأرسل تسديدة أرضية تجاوت اثنين من المدافعين وسكنت المرمى بجوار القائم القريب، وأهدر بالاس عدة فرص لمضاعفة النتيجة قبل أن يدرك وارد-براوس التعادل من ركلة حرة في الدقيقة 32.

ومع تراجع أصحاب الأرض، نجح المهاجم الألباني برويا في وضع فريقه في المقدمة بالدقيقة 36 عندما ركض بالكرة وأطلق تسديدة منخفضة من 20 مترا في المرمى.

وتصدى ويلي كاباييرو حارس الضيوف لمحاولة من أودسون إدوارد على مرتين في الدقيقة 58 وأبعد أيضا تسديدة من المهاجم ذاته بدلت اتجاهها بعدها بسبع دقائق لكن أيو كان متمركزا بشكل جيد ليتابع الكرة ويضعها في المرمى من زاوية صعبة.

A thrilling encounter at Selhurst Park ends all square 👏#CRYSOU pic.twitter.com/nzxzDko8BN — Premier League (@premierleague) December 15, 2021

وتقدم بالاس مركزين ليصبح في المركز 11 برصيد 20 نقطة من 17 مباراة بينما ظل ساوثامبتون في المركز 15 برصيد 17 نقطة، متقدما بفارق ست نقاط عن منطقة الهبوط رغم أن بيرنلي صاحب المركز 18 يملك مباراتين مؤجلتين.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: