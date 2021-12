ترتيب الدوري الإنجليزي: آرسنال يقفز للمربع الذهبي بالفوز على وست هام

قفز آرسنال إلى المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على حساب وست هام يونايتد عندما هز جابرييل مارتنيلي وإميل سميث رو الشباك ليفوز صاحب الأرض 2-صفر على ضيوفهم اليوم الأربعاء.

وافتتح البرازيلي مارتنيلي التسجيل في نهاية الشوط الأول وحسم البديل رو الفوز في الدقيقة 87.

وكان يمكن لآرسنال الفوز بنتيجة أكبر لكن ألكسندر لاكازيت أهدر ركلة جزاء برعونة في منتصف الشوط الثاني.

وقدم وست هام، الذي طُرد لاعبه فلاديمير شوفال بعد احتساب ركلة جزاء عليه، أداء متواضعا مثل الذي ساعده على القفز إلى المربع الذهبي منذ أكتوبر تشرين الأول.

وأنقذ آرون رامسديل حارس آرسنال الفرصة الوحيدة من الفريق الضيف عبر جيرود بوين بعد لحظات من هدف مارتنيلي.

وقفز آرسنال مركزين إلى المركز الرابع بعدما رفع رصيده إلى 29 نقطة من 17 مباراة متقدما بنقطة واحدة على وست هام.

هدف سايس يمنح ولفرهامبتون الفوز على برايتون

هز رومان سايس الشباك بتسديدة مباشرة مذهلة في الشوط الأول ليمنح ولفرهامبتون واندرارز الفوز 1-صفر على مضيفه برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء.

واستمر غياب برايتون عن الفوز للمباراة 11 على التوالي في الدوري في ظل ابتعاد العديد من لاعبيه للإصابة والإيقاف وعدوى كوفيد-19.

وفي شوط الأول متواضع بدا أنه سينتهي بالتعادل بدون أهداف أرسل روبن نيفيز تمريرة إلى سايس من فوق الدفاع ليسددها مباشرة في المرمى في الوقت المحتسب بدل الضائع قبل الاستراحة.

