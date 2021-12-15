رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي: آرسنال يقفز للمربع الذهبي بالفوز على وست هام
تاريخ النشر: 15 ديسمبر 2021 22:28 GMT
تاريخ التحديث: 15 ديسمبر 2021 23:15 GMT

ترتيب الدوري الإنجليزي: آرسنال يقفز للمربع الذهبي بالفوز على وست هام

تعرف إلى باقي نتائج مباريات الأربعاء من البريميرليغ.

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قفز آرسنال إلى المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على حساب وست هام يونايتد عندما هز جابرييل مارتنيلي وإميل سميث رو الشباك ليفوز صاحب الأرض 2-صفر على ضيوفهم اليوم الأربعاء.

وافتتح البرازيلي مارتنيلي التسجيل في نهاية الشوط الأول وحسم البديل رو الفوز في الدقيقة 87.

وكان يمكن لآرسنال الفوز بنتيجة أكبر لكن ألكسندر لاكازيت أهدر ركلة جزاء برعونة في منتصف الشوط الثاني.

وقدم وست هام، الذي طُرد لاعبه فلاديمير شوفال بعد احتساب ركلة جزاء عليه، أداء متواضعا مثل الذي ساعده على القفز إلى المربع الذهبي منذ أكتوبر تشرين الأول.

وأنقذ آرون رامسديل حارس آرسنال الفرصة الوحيدة من الفريق الضيف عبر جيرود بوين بعد لحظات من هدف مارتنيلي.

وقفز آرسنال مركزين إلى المركز الرابع بعدما رفع رصيده إلى 29 نقطة من 17 مباراة متقدما بنقطة واحدة على وست هام.

هدف سايس يمنح ولفرهامبتون الفوز على برايتون

هز رومان سايس الشباك بتسديدة مباشرة مذهلة في الشوط الأول ليمنح ولفرهامبتون واندرارز الفوز 1-صفر على مضيفه برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء.

واستمر غياب برايتون عن الفوز للمباراة 11 على التوالي في الدوري في ظل ابتعاد العديد من لاعبيه للإصابة والإيقاف وعدوى كوفيد-19.

وفي شوط الأول متواضع بدا أنه سينتهي بالتعادل بدون أهداف أرسل روبن نيفيز تمريرة إلى سايس من فوق الدفاع ليسددها مباشرة في المرمى في الوقت المحتسب بدل الضائع قبل الاستراحة.

وردت العارضة تسديدة فرناندو مارسال لاعب ولفرهامبتون في الشوط الثاني.

وتسببت مشكلة في معدات الاتصال الخاصة بالحكم في احتساب 13 دقيقة كوقت بدل ضائع في الشوط الثاني لكن دون خطورة من برايتون.

وتوقف رصيد برايتون، الذي لم يفز منذ تغلبه 2-1 على ليستر سيتي في 19 سبتمبر أيلول، عند 20 نقطة في المركز 13 متأخرا بأربع نقاط عن ولفرهامبتون ثامن الترتيب.

تعادل كريستال بالاس 2-2 مع ساوثامبتون

أحرز جوردان أيو مهاجم كريستال بالاس أول أهدافه مع النادي منذ 13 شهرا في التعادل 2-2 مع ضيفه ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعا.

وسجل المهاجم الغاني هدفه بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 65 بعد هدفين سريعين من جيمس وارد-براوس وأرماندو برويا ألغيا هدف التقدم لبالاس عبر ويلفريد زاها في شوط أول مثير.

وسجل زاها في الدقيقة الثانية عندما دخل منطقة الجزاء وأرسل تسديدة أرضية تجاوت اثنين من المدافعين وسكنت المرمى بجوار القائم القريب، وأهدر بالاس عدة فرص لمضاعفة النتيجة قبل أن يدرك وارد-براوس التعادل من ركلة حرة في الدقيقة 32.

ومع تراجع أصحاب الأرض، نجح المهاجم الألباني برويا في وضع فريقه في المقدمة بالدقيقة 36 عندما ركض بالكرة وأطلق تسديدة منخفضة من 20 مترا في المرمى.

وتصدى ويلي كاباييرو حارس الضيوف لمحاولة من أودسون إدوارد على مرتين في الدقيقة 58 وأبعد أيضا تسديدة من المهاجم ذاته بدلت اتجاهها بعدها بسبع دقائق لكن أيو كان متمركزا بشكل جيد ليتابع الكرة ويضعها في المرمى من زاوية صعبة.

وتقدم بالاس مركزين ليصبح في المركز 11 برصيد 20 نقطة من 17 مباراة بينما ظل ساوثامبتون في المركز 15 برصيد 17 نقطة، متقدما بفارق ست نقاط عن منطقة الهبوط رغم أن بيرنلي صاحب المركز 18 يملك مباراتين مؤجلتين.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي:

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