الدوري الإنجليزي.. إلغاء مباراة واتفورد وبيرنلي بسبب تفشي كوفيد-19

قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تأجيل مباراة بيرنلي وضيفه واتفورد، اليوم الأربعاء، عقب تفشي كوفيد-19 في تشكيلة الفريق الزائر.

ولا توجد تفاصيل بشأن حجم تفشي الفيروس في صفوف واتفورد، لكن رابطة الدوري قالت إن واتفورد لا يملك ما يكفي من لاعبين في الفريق الأول لإكمال المباراة.

وقالت رابطة الدوري في بيان رسمي: ”تم اتخاذ القرار عقب توجيهات من المستشارين الطبيين بسبب تفشي كوفيد-19 في صفوف واتفورد. ونتيجة لذلك لا يوجد لدى النادي ما يكفي من لاعبي الفريق الأول لخوض المباراة“.

وجاء القرار قبل ساعتين ونصف الساعة من انطلاق المباراة في تمام الساعة 19:30 بالتوقيت المحلي.

وأضاف البيان: ”يتفهم الدوري الممتاز أن هذا القرار سيخيب آمال ويحبط الجماهير التي كان من المقرر حضورها مباراة اليوم، ويعتذر عن أي إزعاج وتعطيل تسبب فيه القرار الذي يأتي قبل وقت قصير من المباراة.

”عند بحث أي طلب للتأجيل، يأخذ مجلس الإدارة في الاعتبار عدة عوامل رياضية وطبية. يتم اتخاذ كل قرار على أساس كل حالة على حدة، مع إعطاء أولوية قصوى لصحة الجميع“.

وفي وقت سابق اليوم، قال بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي إن طلب ناديه بإلغاء مباراته أمام توتنهام هوتسبير غدا الخميس قد تم رفضه.

