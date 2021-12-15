الدوري الإنجليزي.. إلغاء مباراة واتفورد وبيرنلي بسبب تفشي كوفيد-19

قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تأجيل مباراة بيرنلي وضيفه واتفورد، اليوم الأربعاء، عقب تفشي كوفيد-19 في تشكيلة الفريق الزائر.

ولا توجد تفاصيل بشأن حجم تفشي الفيروس في صفوف واتفورد، لكن رابطة الدوري قالت إن واتفورد لا يملك ما يكفي من لاعبين في الفريق الأول لإكمال المباراة.

وقالت رابطة الدوري في بيان رسمي: ”تم اتخاذ القرار عقب توجيهات من المستشارين الطبيين بسبب تفشي كوفيد-19 في صفوف واتفورد. ونتيجة لذلك لا يوجد لدى النادي ما يكفي من لاعبي الفريق الأول لخوض المباراة“.

وجاء القرار قبل ساعتين ونصف الساعة من انطلاق المباراة في تمام الساعة 19:30 بالتوقيت المحلي.

وأضاف البيان: ”يتفهم الدوري الممتاز أن هذا القرار سيخيب آمال ويحبط الجماهير التي كان من المقرر حضورها مباراة اليوم، ويعتذر عن أي إزعاج وتعطيل تسبب فيه القرار الذي يأتي قبل وقت قصير من المباراة.

”عند بحث أي طلب للتأجيل، يأخذ مجلس الإدارة في الاعتبار عدة عوامل رياضية وطبية. يتم اتخاذ كل قرار على أساس كل حالة على حدة، مع إعطاء أولوية قصوى لصحة الجميع“.

وفي وقت سابق اليوم، قال بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي إن طلب ناديه بإلغاء مباراته أمام توتنهام هوتسبير غدا الخميس قد تم رفضه.

It is with regret the #PL Board has postponed Burnley’s home fixture against Watford, due to be played this evening. The decision was taken following guidance from medical advisers due to an ongoing COVID-19 outbreak within Watford’s squad More: https://t.co/aLBL4XAaMj pic.twitter.com/9xPXLelm9Q — Premier League (@premierleague) December 15, 2021

أوميكرون يقلب الأوضاع

ومنذ انتشار متحور أوميكرون في المملكة المتحدة، أبلغ عدد من الأندية عن تفشي الفيروس، بما في ذلك توتنهام هوتسبير وليستر سيتي ومانشستر يونايتد وأستون فيلا وكوينز بارك رينجرز ووست بروميتش ألبيون، مع إصابة لاعب واحد في نورويتش سيتي.

وتم تأجيل مباراة توتنهام هوتسبير مع برايتون، واضطر فريق كوينز بارك رينجرز إلى إلغاء مباراته بالدرجة الثانية يوم الاثنين مع شيفيلد يونايتد بسبب تفشي المرض، كما تم تأجيل مباراة مانشستر يونايتد مع برنتفورد الليلة، وكذلك إلغاء مباراة توتنهام على أرضه أمام رين الفرنسي في دوري المؤتمر الأوروبي.

وأوضحت الحكومة ومستشاروها العلميون أن الوقاية من أوميكرون تتطلب تطعيمًا مزدوجًا وجرعة لقاح معززة، ومع ذلك، لا تزال أندية الدوري الإنجليزي تعتمد على الاختبارات لمنع أوميكرون من فرض المزيد من التأجيلات؛ لأن اللاعبين كانوا بطيئين في تناول اللقاحات.

المستوى الحالي للتطعيم بين لاعبي الدوري الممتاز غير معروف، لكن آخر الأرقام التي تم نشرها كانت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما تلقى 68 في المائة جرعتين من التطعيم، و81 في المائة حصلوا على جرعة واحدة.

وارتفع معدل التطعيم في أكتوبر بعد حملة منسقة من قبل رابطة الدوري الممتاز والأندية. وقفزت نسبة اللاعبين الذين تلقوا جرعتين من التطعيم من الثلث إلى الثلثين في ذلك الشهر.

ويقول الدوري الإنجليزي الممتاز إن معدلات التطعيم زادت منذ أكتوبر، لكن لم يتم الكشف عن الأرقام، حيث سيتعين على اللاعبين الذين تلقوا جرعتين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الانتظار حتى فبراير/شباط للحصول على الجرعة المعززة.

ويعمل الدوري الممتاز بجدية لمواجهة التحدي الذي يمثله أوميكرون، وقال: ”سلامة الجميع أولوية، ويتخذ الدوري الممتاز جميع الخطوات الاحترازية في ضوء الارتفاع الأخير في حالات كوفيد-19 في جميع أنحاء البلاد.

”عادت الرابطة إلى إجراءات الطوارئ الخاصة بها، وستزيد من وتيرة الاختبارات للاعبين والموظفين. وتتضمن إجراءات الطوارئ، والتي تنطبق على جميع الأندية، بروتوكولات صارمة، مثل ارتداء أقنعة الوجه أثناء التواجد في الملعب، ومراقبة التباعد الاجتماعي، والحد من وقت العلاج في الملعب، بالإضافة إلى الاختبارات الأكثر تكرارًا“.