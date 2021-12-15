غوارديولا يحتفي بعودة "الظاهرة" دي بروين لمستواه بعد اكتساح ليدز يونايتد

عبر بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن فخره بلاعبيه ”البارعين“ عقب اكتساح ليدز يونايتد 7-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس الثلاثاء، واحتفى بالتحديد بعودة كيفن دي بروين لمستواه.

وأحرز النجم البلجيكي هدفين خلال الفوز السابع على التوالي في الدوري للمتصدر سيتي أحدهما بتسديدة مذهلة بعد الاستراحة.

وبعد موسم تعثر خلاله لاسترداد لياقته بشكل كامل وتعطل بسبب عدوى كوفيد-19 بدا لاعب الوسط في أفضل حالاته في لقاء يوم أمس.

وأبلغ غوارديولا الصحفيين: ”في آخر يومين أو ثلاثة أيام بالتدريبات قلت إن هذا الشاب متواضع بما يكفي لتقبل أنه مطالب بالعمل“.

وأضاف: ”إنه ظاهرة، نحن نحتاجه وهو مهم جدا لنا“.

وخسر سيتي أمام ليدز وتعادلا خلال مواجهتين بالموسم الماضي لذا بدت نتيجة الثلاثاء صادمة.

ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يكتسح ليدز يونايتد 7/0 ويطير بالصدارة https://t.co/5MXt10EOuv pic.twitter.com/Qhu1JiAjCc — إرم سبورت (@EremSports) December 14, 2021

وقال غوارديولا، وهو من أشد المعجبين بالأرجنتيني مارسيلو بيلسا، مدرب ليدز: ”فقدنا خمس نقاط أمامهم في الموسم الماضي، ويعرف الجميع كيف يلعب ليدز“.

وتابع: ”تتحقق هذه النتائج لوجود لاعبين بارعين من الناحية الفردية ونحن فخورون بهم“.

وتمنى دي بروين نسيان المصاعب التي واجهها في الفترة الماضية.

وقال: ”بالتأكيد حدثت الكثير من الأمور هذا العام وخرجت بعض الأشياء عن سيطرتي، لذا ما يمكنني فعله فقط هو العمل الشاق للتعافي في أسرع وقت ممكن“.

8' ⚽️ Foden

13' ⚽️ Grealish

32' ⚽️ KDB

49' ⚽️ Mahrez

62' ⚽️ KDB

74' ⚽️ Stones

78' ⚽️ Ake#ManCity pic.twitter.com/1pPDeL0mPg — Manchester City (@ManCity) December 15, 2021

ويتصدر سيتي الآن بفارق أربع نقاط عن ليفربول، وتوقع دي بروين صراعا شرسا على اللقب في العام الجديد.

وتابع: ”المسابقة مشتعلة، وبعيدا عن ثلاثي القمة من الصعب الفوز في كل مباراة، وأمام فرق مثل وولفرهامبتون ووست هام فزنا بفارق هدف واحد“.

”سيستمر السباق مشتعلا لكننا نحاول الصمود وهذا ما يمكننا فعله“.

وأشار غوارديولا إلى أن خروج برناردو سيلفا بين الشوطين كان إجراء وقائيا لشعور لاعب الوسط البرتغالي، الذي سجل سبعة أهداف في 16 مباراة بالدوري هذا الموسم، ببعض الآلام العضلية لكنه ليس مصابا.

ويحل سيتي ضيفا على نيوكاسل يوم الأحد قبل استضافة ليستر سيتي يوم 26 ديسمبر كانون الثاني ضمن جدول مزدحم.

فوز مانشستر سيتي رفع رصيده للنقطة الـ 41 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما توقف رصيد ليدز يونايتد عند النقطة الـ 15 في المركز الـ 16.