أندية الدوري الإنجليزي تناقش تخفيض رواتب اللاعبين غير الملقحين

ذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تناقش إمكانية خفض رواتب اللاعبين غير الملقحين، الذين يضطرون للدخول في حجر صحي والغياب عن التدريبات واللقاءات بسبب إجراءات السيطرة على تفشي فيروس كورونا.

وازداد عدد اللاعبين الذين يعزلون أنفسهم بشكل كبير في الأيام الماضية بعد انتشار المتحور الجديد ”أوميكرون“ تنفيذا للقواعد الجديدة للحكومة البريطانية، وهو ما أدى لتضرر عدة أندية وغياب عدة لاعبين عن لقاءاتها الأخيرة كما تم تأجيل 4 لقاءات في 5 أيام فقط.

وسبق لفريق بايرن ميونخ الألماني أن قرر عدم دفع رواتب 5 من نجومه عن كل لقاء أو يوم تدريب يغيبه بسبب الاتصال بشخص مصاب بفيروس كورونا، وهو الإجراء الذي ترغب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في تطبيقه على لاعبيها غير الملقحين.

وأكدت ”ديلي ميل“ أن عدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز وباقي الدرجات في إنجلترا سئمت من رفض بعض لاعبيها التلقيح وتتطلع لمعرفة إن كان بإمكانها قانونيا معاقبتهم ماليا، لكون المتحور ”أوميكرون“ يهدد بإحداث فوضى في جدول لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز وباقي الدرجات الدنيا.

واضطر لاعب كبير في ناد كبير، بحسب الصحيفة، إلى عزل نفسه 4 مرات الموسم الماضي، ما ترك المسؤولين عن فريقه في حيرة. وفي غرف الملابس للأندية تزداد الضغوط على اللاعبين غير الملقحين، حيث يشعر اللاعبون الملقحون أن تردد زملائهم يعرض بقية المجموعة للخطر.

تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وبرنتفورد بسبب تفشي كوفيد-19 https://t.co/gOs20fPgo1 pic.twitter.com/5yCCuQoXvF — إرم سبورت (@EremSports) December 14, 2021

وبسبب الوضعية الحالية تواصلت إدارة الأندية مع الاتحاد الإنجليزي بشأن الجوانب القانونية لقرار خفض الرواتب، وهناك إجماع داخلها على ضرورة الاستعداد للقتال مع اتحاد اللاعبين المحترفين، الذي سيعارض بالتأكيد هذه الخطوة.

وبسبب عزل اللاعبين تجد الأندية صعوبة في تنظيم تدريباتها بشكل جيد نظرا لضرورة عزل اللاعبين غير الملقحين أنفسهم إن اتصلوا بشخص مصاب بالفيروس، وهذا ما يجبر عدة لاعبين غير ملقحين على الغياب، حتى لو جاءت نتيجة احتباراتهم سلبية لفيروس كورونا.

وتم تأجيل عدة لقاءات في الدوري الإنجليزي الممتاز في الأسبوعين الأخيرين، أبرزها مباراتا توتنهام ضد برايتون، الأحد الماضي، ومانشستر يونايتد وبرينتفورد، التي كانت مقررة أمس الثلاثاء، وما زالت الشكوك تحيط بمصير لقاءات قادمة لفريقي توتنهام ومانشستر يونايتد اللذين تعرضا لتفشٍ كبير لفيروس كورونا بين صفوف اللاعبين والطاقم الفني.

ويقول الدوري الإنجليزي الممتاز إن معدلات التطعيم زادت منذ أكتوبر، لكن لم يتم الكشف عن الأرقام، حيث سيتعين على اللاعبين الذين تلقوا جرعتين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الانتظار حتى فبراير/شباط للحصول على الجرعة المعززة.

ويعمل الدوري الممتاز بجدية لمواجهة التحدي الذي يمثله أوميكرون، وقال إن ”سلامة الجميع أولوية. ويتخذ الدوري الممتاز جميع الخطوات الاحترازية في ضوء الارتفاع الأخير في حالات كوفيد-19 في جميع أنحاء البلاد“.

”وعادت الرابطة إلى إجراءات الطوارئ الخاصة بها، وستزيد من وتيرة الاختبارات للاعبين والموظفين. وتتضمن إجراءات الطوارئ التي تنطبق على جميع الأندية بروتوكولات صارمة مثل ارتداء أقنعة الوجه أثناء التواجد في الملعب، ومراقبة التباعد الاجتماعي والحد من وقت العلاج في الملعب، بالإضافة إلى الاختبارات الأكثر تكرارًا“.