رياض محرز يحقق عدة أرقام قياسية في فوز مانشستر سيتي على ليدز يونايتد

حقق الدولي الجزائري رياض محرز عدة أرقام قياسية رائعة خلال فوز مانشستر سيتي الكبير 7-صفر على ضيفه ليدز يونايتد، حيث أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل في مباراته المئة لفريقين مختلفين في البطولة هما ليستر سيتي ثم مانشستر سيتي.

وخاض قائد الجزائر 139 مباراة مع فريقه السابق ليستر سيتي في الدوري الممتاز، قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي في صيف عام 2018، ونجح في تسجيل 39 هدفا، بينما صنع 28 هدفا آخرين مع ليستر، قبل أن يخوض مئة مباراة ليستر في الدوري ويسجل 29 هدفا ويصنع 23 اخرين.

وسجل قائد الجزائر الهدف الرابع لسيتي في الفوز الكبير على ليدز يونايتد وهي مباراته المئة في الدوري الإنجليزي الممتاز سواء مع ليستر أو سيتي.

وقالت إحصائيات OPTA إن محرز سجل عشرة أهداف وصنع ثلاثة اخرين مع سيتي في جميع المسابقات هذا الموسم ليتفوق على كافة لاعبي سيتي.

كما أنه أصبح بخوض مباراته المئة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي ثالث لاعب افريقي فقط يشارك في 100 مباراة مع فريقين مختلفين في المسابقة بعد نوانكو كانو وشيخو كوياتي.

وهدف محرز في مرمى ليدز يونايتد هو الخمسين في مسيرته مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد سجله بعد تمريرة من الألماني إلكاي جوندوغان على حدود منطقة الجزاء، ليهيئ الكرة لنفسه قبل أن يسدد أرضية في الشباك.

10 & 13 – Riyad Mahrez has both scored (10) and been directly involved in (13 – 10 goals, 3 assists) more goals in all competitions for Man City this season than any other teammate. Returns. #MCILEE — OptaJoe (@OptaJoe) December 14, 2021

2 – Riyad Mahrez is the first player in Premier League history to score on his 100th appearance for two different sides in the competition (Man City & Leicester). Niche. #MCILEE — OptaJoe (@OptaJoe) December 14, 2021

وسيشارك مهاجم ليستر سيتي السابق البالغ قيمته 60 مليون جنيه إسترليني وسيكمل عامه 31 في فبراير/شباط المقبل مع الجزائر للدفاع عن لقبها في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون في يناير/كانون الثاني المقبل لكنه يغيب عن كأس العرب المقامة حاليا في قطر، حيث تلتقي الجزائر مع أصحاب الأرض في قبل النهائي يوم الأربعاء.

ويريد سيتي تمديد عقد اللاعب بشروط جديدة قبل أن يسافر إلى الكاميرون ليلعب مع الجزائر، إذ أنه في حال عدم التوصل لاتفاق بين الطرفين بشأن عقد جديد، فقد يكون رحيله المفاجئ الصيف المقبل أمرًا مطروحًا مع حرص باريس سان جيرمان على التعاقد معه.

وقاد محرز الجزائر إلى الدور الحاسم والأخير من التصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر العام المقبل، حيث تدخل بطلة افريقيا 2019 المرحلة الأخيرة من التصفيات ضمن المنتخبات الخمسة الأولى في التصنيف وقد تلتقي مع أحد منتخبات مصر أو الكونغو الديمقراطية أو الكاميرون أو مالي أو غانا.