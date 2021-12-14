رياضة

رياض محرز يحقق عدة أرقام قياسية في فوز مانشستر سيتي على ليدز يونايتد
تاريخ النشر: 14 ديسمبر 2021 22:26 GMT
تاريخ التحديث: 14 ديسمبر 2021 23:05 GMT

رياض محرز يحقق عدة أرقام قياسية في فوز مانشستر سيتي على ليدز يونايتد

محرز يسجل هدفا في مباراته الـ100 بالدوري الإنجليزي الممتاز مع ليستر سيتي ومانشستر سيتي

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المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

حقق الدولي الجزائري رياض محرز عدة أرقام قياسية رائعة خلال فوز مانشستر سيتي الكبير 7-صفر على ضيفه ليدز يونايتد، حيث أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل في مباراته المئة لفريقين مختلفين في البطولة هما ليستر سيتي ثم مانشستر سيتي.

وخاض قائد الجزائر 139 مباراة مع فريقه السابق ليستر سيتي في الدوري الممتاز، قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي في صيف عام 2018، ونجح في تسجيل 39 هدفا، بينما صنع 28 هدفا آخرين مع ليستر، قبل أن يخوض مئة مباراة ليستر في الدوري ويسجل 29 هدفا ويصنع 23 اخرين.

وسجل قائد الجزائر الهدف الرابع لسيتي في الفوز الكبير على ليدز يونايتد وهي مباراته المئة في الدوري الإنجليزي الممتاز سواء مع ليستر أو سيتي.

وقالت إحصائيات OPTA إن محرز سجل عشرة أهداف وصنع ثلاثة اخرين مع سيتي في جميع المسابقات هذا الموسم ليتفوق على كافة لاعبي سيتي.

كما أنه أصبح بخوض مباراته المئة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي ثالث لاعب افريقي فقط يشارك في 100 مباراة مع فريقين مختلفين في المسابقة بعد نوانكو كانو وشيخو كوياتي.

وهدف محرز في مرمى ليدز يونايتد هو الخمسين في مسيرته مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد سجله بعد تمريرة من الألماني إلكاي جوندوغان على حدود منطقة الجزاء، ليهيئ الكرة لنفسه قبل أن يسدد أرضية في الشباك.

وسيشارك مهاجم ليستر سيتي السابق البالغ قيمته 60 مليون جنيه إسترليني وسيكمل عامه 31 في فبراير/شباط المقبل مع الجزائر للدفاع عن لقبها في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون في يناير/كانون الثاني المقبل لكنه يغيب عن كأس العرب المقامة حاليا في قطر، حيث تلتقي الجزائر مع أصحاب الأرض في قبل النهائي يوم الأربعاء.

ويريد سيتي تمديد عقد اللاعب بشروط جديدة قبل أن يسافر إلى الكاميرون ليلعب مع الجزائر، إذ أنه في حال عدم التوصل لاتفاق بين الطرفين بشأن عقد جديد، فقد يكون رحيله المفاجئ الصيف المقبل أمرًا مطروحًا مع حرص باريس سان جيرمان على التعاقد معه.

وقاد محرز الجزائر إلى الدور الحاسم والأخير من التصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر العام المقبل، حيث تدخل بطلة افريقيا 2019 المرحلة الأخيرة من التصفيات ضمن المنتخبات الخمسة الأولى في التصنيف وقد تلتقي مع أحد منتخبات مصر أو الكونغو الديمقراطية أو الكاميرون أو مالي أو غانا.

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