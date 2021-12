رياض محرز يحقق عدة أرقام قياسية في فوز مانشستر سيتي على ليدز يونايتد

حقق الدولي الجزائري رياض محرز عدة أرقام قياسية رائعة خلال فوز مانشستر سيتي الكبير 7-صفر على ضيفه ليدز يونايتد، حيث أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل في مباراته المئة لفريقين مختلفين في البطولة هما ليستر سيتي ثم مانشستر سيتي.

وخاض قائد الجزائر 139 مباراة مع فريقه السابق ليستر سيتي في الدوري الممتاز، قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي في صيف عام 2018، ونجح في تسجيل 39 هدفا، بينما صنع 28 هدفا آخرين مع ليستر، قبل أن يخوض مئة مباراة ليستر في الدوري ويسجل 29 هدفا ويصنع 23 اخرين.

وسجل قائد الجزائر الهدف الرابع لسيتي في الفوز الكبير على ليدز يونايتد وهي مباراته المئة في الدوري الإنجليزي الممتاز سواء مع ليستر أو سيتي.

وقالت إحصائيات OPTA إن محرز سجل عشرة أهداف وصنع ثلاثة اخرين مع سيتي في جميع المسابقات هذا الموسم ليتفوق على كافة لاعبي سيتي.

كما أنه أصبح بخوض مباراته المئة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي ثالث لاعب افريقي فقط يشارك في 100 مباراة مع فريقين مختلفين في المسابقة بعد نوانكو كانو وشيخو كوياتي.

وهدف محرز في مرمى ليدز يونايتد هو الخمسين في مسيرته مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد سجله بعد تمريرة من الألماني إلكاي جوندوغان على حدود منطقة الجزاء، ليهيئ الكرة لنفسه قبل أن يسدد أرضية في الشباك.

10 & 13 – Riyad Mahrez has both scored (10) and been directly involved in (13 – 10 goals, 3 assists) more goals in all competitions for Man City this season than any other teammate. Returns. #MCILEE

— OptaJoe (@OptaJoe) December 14, 2021