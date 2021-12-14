أسرع مدرب يصل للهدف رقم 500.. غوارديولا يحقق رقمًا جديدًا مع مانشستر سيتي

سجل الإسباني بيب غوارديولا رقمًا قياسيًا جديدًا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال مواجهة فريقه مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ17 من البريمرليغ.

وتمكن اللاعب الإنجليزي فيل فودين من تسجيل الهدف الأول لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول، ليصبح بيب غوارديولا أسرع مدرب يصل للهدف رقم 500 في البريميرليغ (207 مباراة).

ونشرت شبكة ”أوبتا“ للإحصاءات تقريرًا قالت فيه إن غوارديولا كسر رقم يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الذي وصل للهدف 500 في البريميرليغ مع الريدز في 234 مباراة.

ولم تتوقف الأرقام القياسية في هذه المباراة على هذا النحو، حيث سجل الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، مباراته رقم 100 مع فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح محرز ثالث لاعب أفريقي يشارك في 100 مباراة مع فريقين مختلفين وهما ليستر سيتي ومانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي، بعد نوانكو كانو الذي لعب بورتسموث وأرسنال وشيخو كوياتيه الذي دخل نادي المائة مع وستهام يونايتد وكريستال بالاس.

وسجل رياض محرز مع مانشستر سيتي في الموسم الحالي هدفين في الدوري الإنجليزي الممتاز، و5 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

ونجح فريق مانشستر سيتي في إنهاء الشوط الأول متقدما على نظيره ليدز يونايتد، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المواجهة المقامة بينهما حاليا على ملعب ”الاتحاد“.

سجل فيل فودين الهدف الأول لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة الثامنة من بداية اللقاء.

وأضاف جاك جريليش الهدف الثانى في الدقيقة 13، واختتم كيفين دى بروين ثلاثية الشوط الأول في الدقيقة 32 من الشوط الأول.