ما سبب غياب محمد صلاح عن ترشيحات فريق عام 2021 من "فيفبرو"؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) واتحاد اللاعبين المحترفين قائمة مختصرة ضمت 23 لاعبا هم الأفضل في 2021 بينهم عشرة لاعبين من الدوري الإنجليزي الممتاز ليس ضمنهم النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول والبريميرليغ الموجود في القائمة المختصرة المكونة من 11 لاعبا مرشحين لجائزة ”ذا بيست“ التي يقدمها الفيفا.

وتعلن رابطة اللاعبين المحترفين أفضل تشكيلة للعام الحالي في حفل سيقام في 17 يناير/كانون الثاني المقبل، والتي ستشهد إعلان أفضل لاعب في العالم والذي سيحصل على جائزة ”ذا بيست“ التي يقدمها الفيفا.

ويُعد صلاح من بين أبرز الغائبين عن القائمة المختصرة لرابطة اللاعبين المحترفين التي ضمت أربعة لاعبين من برشلونة الذي ودع دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات.

لكن النجم المصري موجود ضمن 11 لاعبا مرشحا لنيل جائزة ”ذا بيست“ التي أعلنها الفيفا يوم الثلاثاء وضمت لاعبين بارزين مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي وجورجينيو ونغولو كانتي ونيمار واخرين.

وأعلنت رابطة اتحاد اللاعبين المحترفين تشكيلة مكونة من 23 لاعباً، وكان تشيلسي في صدارة القائمة من اللاعبين إلى جانب برشلونة وباريس سان جيرمان ولكل منهم أربعة لاعبين، لكن لا مكان لنجم ليفربول على الرغم من تألقه اللافت للنظر الموسم الحالي.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ إن القائمة المختارة تمت بعد تصويت اللاعبين أنفسهم لبعضهم البعض، حيث طلب اتحاد اللاعبين المحترفين من اللاعبين في جميع أنحاء العالم التصويت لصالح 11 لاعبا ثم اختيار أفضل ثلاثة بينهم من وجهة نظرهم في موسم 2020-2021.

وسيتم إعلان تشكيلة العام في ذات الحفل الذي سيقيمه الفيفا في 17 من الشهر المقبل والتي يغيب عنها صلاح المتواجد في القائمة المختصرة لأفضل لاعب في العالم التي يقدمها الاتحاد الدولي.

تصويت اللاعبين🛑

وربما يرجع غياب صلاح عن القائمة المختصرة لرابطة اللاعبين المحترفين التي ضمت لأول مرة 23 لاعبا بدلا من 55 إلى أن الاختيار جاء عن طريق تصويت اللاعبين أنفسهم.

وسجل المهاجم البالغ عمره 29 عاما 21 هدفًا في 22 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، حيث سجل في 10 مباريات متتالية لليفربول في بداية الموسم ، كان للمهاجم دور فعال في تألق فريقه الرائع حتى الآن هذا الموسم مما دفع الكثيرون لاعتباره أفضل لاعب في العالم حاليا.

واحتل صلاح المركز السابع في تصويت جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2021 التي حصدها ميسي، فيما ضمت القائمة الحالية لاعبين غابوا أو تراجع ترتيبهم في تصويت الكرة الذهبية مثل البرازيلي نيمار الموجود في قائمة ”ذا بيست“.

أفضل مدرب وحارس مرمى

وضمت القائمة المختصرة لأفضل مدرب في 2021 أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لإنتر ميلان والحالي لتوتنهام هوتسبير وهانز فليك مدرب بايرن ميونخ السابق ومنتخب ألمانيا الحالي وبيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي وروبرتو مانشيني المدير الفني لإيطاليا بطلة أوروبا وليونيل سكالوني المدير الفني للأرجنتين بطلة كوبا أمريكا ودييغو سيميوني مدير أتليتكومدريد وأخيرا توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي بطل أوروبا.

وفي المقابل ضمت قائمة أفضل حارس مرمى كل من أليسون بيكر حارس البرازيل وليفربول وجانلويغي دوناروما حارس إيطاليا بطلة أوروبا وباريس سان جيرمان والسنغال إدوارد ميندي حارس تشيلسي ومانويل نوير قائد ألمانيا وبايرن ميونخ وكاسبر شمايكل حارس الدنمارك وليستر سيتي.

تغييرات على جائزة رابطة اللاعبين المحترفين

ولأول مرة منذ 17 عامًا قامت رابطة اللاعبين المحترفين بالإعلان عن اللاعبين الأكثر تصويتًا ، وتقليص القائمة المختصرة من 55 إلى 23 لاعبا وذلك حتى تكون تشكيلة متكاملة مثل التي تشارك في البطولات.

وتتكون التشكيلة من ثلاثة حراس مرمى وستة مدافعين ومثلهم من لاعبي الوسط وثمانية مهاجمين هم الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات.

وضمت القائمة أربعة لاعبين من تشيلسي هم الحارس إدوارد ميندي وجورجينيو وكانتي وروميلو لوكاكو بينما يضم كل من ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي لاعبان لكل منهما.

ويمثل برشلونة في القائمة القائد سيرجيو بوسكيتس وفرينكي دي يونغ وجوردي ألبا وداني ألفيس، بينما انضم جانلويغي دوناروما من باريس سان جيرمان إلى ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي.

وسيتم اختيار حارس للمرمى وثلاثة مدافعين وثلاثة لاعبي خط وسط وثلاثة مهاجمين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات لتكوين أفضل تشكيلة في 2021 في حفل اختيار الأفضل الشهر المقبل، مع تخصيص المركز الأخير للاعب المتبقي الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات.

وانضم كل من ميسي وكريستيانو رونالدو إلى فريق العام 14 مرة، وسيتطلعان للظهور في القائمة للمرة 15 عندما يتم الكشف عن الفريق الشهر المقبل.

وظهر ثلاثة لاعبين لأول مرة في القائمة المختصرة، هم روبن دياز وجورجينيو وحارس تشيلسي ميندي، بينما غاب خمسة لاعبين من التشكيلة الأساسية للعام الماضي هم: تياغو ألكانتارا وألفونسو ديفيز وفيرجيل فان ديك وجوشوا كيميش وسيرجيو راموس.

وتكونت التشكيلة الأساسية العام الماضي من أليسون بيكر وألكسندر أرنولد وديفيز وفان ديك وراموس وألكانتارا ودي بروين وكيميش وليفاندوفسكي وميسي ورونالدو.