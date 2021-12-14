إنفانتينو: مسألة وقت وسيصبح محمد صلاح الأفضل في العالم

حرص جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، على الإشادة بالدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، واصفًا إياه بأنه ”واحد من أفضل اللاعبين في العالم“.

وقال إنفانتينو في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء: ”محمد صلاح في الوقت الحالي واحد من أفضل اللاعبين في العالم، وهي مسألة وقت ونجاح مع ناديه ومنتخبه الوطني، حتى يصنع الفارق، ويصبح الأفضل في العالم“.

#مجلس_قناة_الكاس | جياني انفانتينو رئيس الفيفا : محمد صلاح في الوقت الحالي واحد من أفضل اللاعبين في العالم وهي مسألة وقت ونجاح مع ناديه ومنتخبه الوطني حتى يصنع الفارق ويصبح الأفضل في العالم @MoSalah

#مونديال_العرب #قنوات_الكاس #FIFAArabCup pic.twitter.com/zdIKjcg6Vr — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 14, 2021

ويتواجد ”صلاح“ ضمن القائمة المرشحة لحصد لقب أفضل لاعب في العالم والممنوحة من ”الفيفا“، والتي سيتم الإعلان عن جوائزها، خلال شهر يناير من العام المقبل، خلال الحفل الذي سينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وجاءت قائمة المرشحين للجائزة لتتكون من:

– محمد صلاح (مصر – ليفربول)

– كريم بنزيما (فرنسا – ريال مدريد)

– كريستيانو رونالدو (البرتغال – مانشستر يونايتد – يوفنتوس)

– إيرلينغ هالاند (النرويج – بوروسيا دورتموند)

– جورجينو (إيطاليا – تشيلسي)

– نجولو كانتي (فرنسا – تشيلسي)

– روبيرت ليفاندوفسكي (بولندا – بايرن ميونخ)

– كيليان مبابي (فرنسا – باريس سان جيرمان)

– ليونيل ميسي (الأرجنتين – باريس سان جيرمان)

– نيمار (البرازيل – باريس سان جيرمان)

– كيفين دي بروين (بلجيكا – مانشستر سيتي)

ويقدم ”صلاح“ مستويات رائعة مع فريقه ليفربول الإنجليزي، حيث يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدفًا، بفارق 5 أهداف عن جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، بالإضافة لكونه الأكثر صناعة للأهداف برصيد 9 أهداف.

ويحقق ”صلاح“ أرقامًا قياسية عديدة مع فريقه ليفربول هذا الموسم، حيث نال لقب أفضل لاعب في البريميرليغ في شهر أكتوبر الماضي.

كما يعد النجم المصري اللاعب الأكثر صناعة للأهداف برصيد 9 تمريرات حاسمة، متفوقًا على الفرنسي بول بوغبا الوصيف والذي يتساوى مع ألكسندر أرنولد برصيد 7 أسيست لكل منهما.

كما يعد ”صلاح“ من أبرز نجوم دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث سجل 7 أهداف في مرحلة دور المجموعات، وقاد ليفربول إلى الفوز في المباريات الـ6، وتحقيق العلامة الكاملة بـ18 نقطة.

ويسعى ليفربول منذ فترة إلى تمديد عقده مع ”صلاح“ وسط تقارير بريطانية تكشف أن اللاعب يشترط الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا للموافقة على تجديد عقده.