نيوكاسل يحصل على الضوء الأخضر لإبرام صفقات سعودية إذا عكست "قيمة سوقية عادلة"

رفعت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الحظر المفروض على الأندية التي تعقد اتفاقات رعاية مع شركات مرتبطة بمالكيها، وهي خطوة ستسمح لنيوكاسل يونايتد بتوقيع صفقات مع شركات سعودية.

وأكدت رابطة الدوري الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، رفع الحظر المؤقت الذي فُرض في أكتوبر تشرين الأول بعد بيع نيوكاسل يونايتد إلى كونسورتيوم بقيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

لكن أي صفقات رعاية ”طرف مرتبط“ ستخضع لعملية مصممة للتأكد من أن الصفقات تعكس ”قيمة سوقية عادلة“، وليست وسيلة للتلاعب في الإيرادات من أجل السماح بإنفاق أكبر بموجب قواعد اللعب النظيف المالي.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي إن مثل هذه الصفقات ستخضع للتدقيق من قبل مجلس إدارة خاص سيأخذ المشورة من مقوم خارجي مستقل.

وسيتم أيضا استخدام بنك البيانات، الذي أنشأته الرابطة، لإجراء تقييم مقارن بناء على الصفقات التجارية السابقة.

وانتقد نيوكاسل اللائحة التي شعر بأنها قد تحد من قدرته على إبرام صفقات، حيث يتطلع الملاك إلى تحسين وتطوير النادي وتشكيلته.

ويقبع نيوكاسل حاليا بالقرب من مؤخرة ترتيب الدوري الإنجليزي، لكن من المتوقع أن يستخدم فترة الانتقالات في يناير كانون الثاني للتعاقد مع لاعبين جدد.

وواجه استحواذ الكونسورتيوم الذي تقوده السعودية على النادي عملية موافقة مطولة من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط مخاوف من أن الحكومة السعودية هي التي أصبحت في الواقع مالكة للنادي.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي، التي تعرضت لضغوط من أجل عرقلة الصفقة، إنها تلقت تأكيدات ”ملزمة قانونا“ بأن هناك انفصالا واضحا بين صندوق الاستثمارات العامة والمملكة العربية السعودية، على الرغم من أن صندوق الاستثمارات العامة يرأسه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.