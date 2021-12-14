لماذا جرد آرسنال أوباميانغ من شارة القيادة؟

أعلن آرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تجريد المهاجم بيير-إيمريك أوباميانغ من شارة قيادة الفريق بعد مخالفة انضباطية، الأسبوع الماضي.

وأضاف النادي أن الدولي الغابوني سيخرج من تشكيلة آرسنال لمواجهة ضيفه وست هام يونايتد، غدا الأربعاء في الدوري.

وقال آرسنال في بيان ”نتوقع من جميع لاعبينا خاصة قائد الفريق الالتزام التام بالقواعد والمعايير التي وضعها النادي واتفقنا عليها جميعا.

”يجب أن نكون في كامل تركيزنا لمباراة الغد“.

وكان ميكل أرتيتا مدرب آرسنال استبعد أوباميانغ من التشكيلة التي فازت على ساوثامبتون 3-صفر مطلع الأسبوع، بسبب مخالفة انضباطية، لكن المدرب الإسباني رفض الكشف عنها.

وذكرت وسائل إعلام أن أوباميانغ استبعد لوصوله متأخرا من رحلة للخارج.

وقاد ألكسندر لاكازيت الفريق أمام ساوثامبتون في غياب أوباميانغ.

ويعاني أوباميانغ، الذي وقع عقدا جديدا لثلاث سنوات مع النادي المنتمي لشمال لندن العام الماضي، هذا الموسم وسجل أربعة أهداف فقط في الدوري الممتاز كان آخرها في أكتوبر تشرين الأول أمام أستون فيلا.

وكان اللاعب البالغ عمره 32 عاما تعرض لعقوبات في السابق بسبب مخالفات انضباطية، حيث استبعده أرتيتا من الفوز 2-1 على غريمه توتنهام هوتسبير في مباراة قمة الموسم الماضي.

ويحتل آرسنال المركز السادس في الدوري برصيد 26 نقطة بعد 16 مباراة متأخرا بنقطتين عن المربع الذهبي.