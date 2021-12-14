تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وبرنتفورد بسبب تفشي كوفيد-19

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن تأجيل مباراة مانشستر يونايتد ومضيفه برنتفورد اليوم الثلاثاء بسبب تفشي الإصابات بكوفيد-19 في أولد ترافورد.

وذكرت الرابطة في بيان: ”جاء القرار بعد توصية من المستشارين الطبيين بسبب الظروف الاستثنائية نتيجة الإصابات الحالية بكوفيد-19 داخل تشكيلة مانشستر يونايتد“.

وأضافت: ”توقفت أنشطة الفريق الأول اليوم بمقر تدريبات النادي للمساعدة في السيطرة على تفشي الفيروس وتقليل مخاطر العدوى بين اللاعبين وأعضاء الطاقم“.

من جهته، أعلن مانشستر يونايتد أن لقاءه المقرر الثلاثاء أمام برينتفورد برسم الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز قد تم تأجيله من طرف رابطة الدوري الإنجليزي إثر تفشي فيروس كورونا داخل الفريق.

وأكد مانشستر يونايتد أن المفاوضات الطويلة طيلة يوم الاثنين مع رابطة الدوري الإنجليزي أسفرت عن قرار تأجيل اللقاء إثر فحوصات إيجابية لفيروس كورونا بين اللاعبين والطاقم الفني للفريق.

ونشر مانشستر يونايتد بيانا جاء فيه :“ مانشستر يونايتد يؤكد أن اللقاء أمام برينتفورد المقرر يوم الثلاثاء قد تم تأجيله وسيتم تحديد في موعد لاحق“.

وأضاف البيان :“ بعد تأكيد الاختبارات لإصابات بفيروس كورونا بين صفوف اللاعبين والطاقم الفني، انتشار الوباء، يتطلب مراقبة مستمرة“.

وأكد الفريق أنه أغلق ملاعب التدريب لمدة 24 ساعة للمساعدة في التقليل من انتشار فيروس كورونا داخل الفريق ولاحترام بروتوكول رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما أكد مانشستر يونايتد أنه طلب تأجيل اللقاء لإعطاء الأولوية لصحة اللاعبين والطاقم الفني، وهو ما استجابت له رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

واعتذر الفريق لمنافسه والجماهير وكتب:“مانشستر يونايتد يأسف للإزعاج الذي سببه لفريق برينتفورد وللجماهير بسبب انتشار فيروس كورونا“.

وضربت موجة من فيروس كورونا أندية الدوري الإنجليزي حيث كشفت الفحوصات عن إصابة 42 من اللاعبين والطاقم المعاون في صفوف الأندية، وهو أعلى رقم يسجل منذ بداية أزمة الوباء.

وضرب المتحور الجديد ”أوميكرون“ بريطانيا وأدى لإجراءات جديدة من الحكومة البريطانية. وتخشى أندية الدوري الإنجليزي الممتاز من قرارات جديدة تؤدي لغياب الجماهير أو إيقاف كرة القدم لفترة محدودة.

وضرب فيروس كورونا عدة أندية أبرزها توتنهام الذي أجل لقاءه مع برايتون نهاية الأسبوع الماضي، كما أصبح مهددا بالإقصاء من دوري المؤتمر الأوروبي بعد عدم إجراء لقائه أمام رين الفرنسي وعدم التوصل لاتفاق لتحديد موعد جديد قبل نهاية السنة الحالية.