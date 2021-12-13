إصابة 42 حالة بكوفيد-19 في الدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اكتشاف 42 حالة إصابة بكوفيد-19، وهو رقم قياسي، بين اللاعبين والأجهزة المعاونة في مختلف الأندية الأسبوع الماضي حسبما أعلن اليوم الإثنين.

وجاء هذا البيان بعد ساعات من تفشي الإصابة في مانشستر يونايتد ما جعل خوضه مباراة برنتفورد محل شك.

وتمثل 42 حالة إيجابية بين أكثر من 3800 فرد أكثر من مجموع الحالات في الأسابيع السبعة الأخيرة مجتمعة وهم رقم قياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز في أسبوع واحد.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي في بيان رسمي: ”عادت رابطة الدوري إلى إجراءات الطوارئ الخاصة بها وهتزيد من وتيرة الاختبارات التي يخضع لها اللاعبون والأطقم المعاونة“.

وقال يونايتد إنه أغلق مقره التدريبي بعد ظهور حالات إيجابية لكوفيد-19 في صفوف الفريق الأول.

ومن المقرر أن يلعب يونايتد خارج أرضه مع برنتفورد غدا الثلاثاء، لكن النادي قال إنه يناقش الدوري الممتاز بشأن ما إذا كان ينبغي أن تقام المباراة في موعدها.

ولم يحدد يونايتد عدد الأفراد المصابين بفيروس كورونا في صفوفه.

وقال النادي في بيان: ”المصابون تم عزلهم وفقا لبروتوكول الدوري الممتاز، بعد إلغاء التدريب ومع إعطاء صحة اللاعبين والطاقم المعاون الأولوية، يناقش النادي مع الدوري الممتاز ما إذا كان من الآمن للجميع المضي قدما في إقامة مباراة الغد أمام برنتفورد.

”سيتم تأجيل سفر الفريق والطاقم المعاون إلى لندن في انتظار نتيجة تلك المناقشة“.

وقال ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا وجراهام بوتر مدرب برايتون إنه يوجد لاعبون مصابون بكوفيد-19 في صفوف الفريقين.