غوارديولا يحث لاعبي مانشستر سيتي على تلقي جرعات معززة من لقاح كورونا

أكد المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب غوارديولا، اليوم الإثنين، أن لاعبيه تلقوا توصيات بالحصول على جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، بعد زيادة الحالات المصابة بالفيروس التاجي في بريطانيا، لا سيما في ”البريمييرليغ“.

وكانت رابطة ”البريمييرليغ“ أعلنت خلال الأيام الماضية عن تفشي الإصابات في صفوف توتنهام هوتسبر، وليستر سيتي، ومانشستر يونايتد.

وقالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة إن متحور أوميكرون، الذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب أفريقيا وبتسوانا وهونج كونج في أواخر نوفمبر تشرين الثاني الماضي، يمكن أن يتغلب على مناعة الأشخاص الذين تلقوا لقاحات مثل أسترازينكا أو فايزر-بيونتيك.

وقال غوارديولا خلال مؤتمر صحفي عشية مواجهة ليدز يونايتد في الجولة 17 من الدوري: ”تحدثنا مع اللاعبين من أجل توخي الحذر، وارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي“.

وأضاف: ”نحن في فترة أعياد الميلاد، ومن الطبيعي أن نجتمع مع عائلاتنا، ونخرج، ولكن الفيروس لا يزال متواجداً، الحالات في تزايد يوماً بعد يوم“.

