رياضة

فابريزيو رومانو: خوان لابورتا اجتمع مع مينو رايولا وكيل هالاند وبوغبا
تاريخ النشر: 13 ديسمبر 2021 20:11 GMT
تاريخ التحديث: 13 ديسمبر 2021 20:26 GMT

فابريزيو رومانو: خوان لابورتا اجتمع مع مينو رايولا وكيل هالاند وبوغبا

هالاند سجل 74 هدفا وصنع 19 في 72 مباراة مع بروسيا دورتموند.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورت“ والمتخصص في سوق الانتقالات، إن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة التقى مينو رايولا وكيل أعمال المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند نجم بروسيا دورتموند.

وقال رومانو عبر حسابه في موقع ”تويتر“ إن لابورتا التقى رايولا، اليوم الإثنين، في فندق شهير في إيطاليا، وإن العلاقة بينهما رائعة منذ سنوات.

وأضاف: ”لم يكن الاجتماع بين خوان لابورتا وماتيو أليماني (المدير الرياضي لبرشلونة) ومينو رايولا صدفة، كان من المقرر عقد الاجتماع منذ الأسبوع الماضي“.

وأوضح رومانو أن لابورتا ورايولا تحدثا عن هالاند وبول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد وأسماء أخرى.

وقبل أيام ربط رايولا موكله هالاند بالانتقال إلى 4 أندية بينها برشلونة، وقال رايولا في تصريحات نقلها موقع ”سبورت 1“ الألماني: ”هالاند يمكنه اتخاذ خطوة جديدة، بايرن ميونخ وريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي، هذه الأندية الكبيرة التي يمكن الذهاب إليها“.

وأضاف: ”عندما انتقل هالاند لبروسيا دورتموند كنا نعلم جميعا أن خطوة انتقاله لنادٍ آخر ستأتي“.

وأتم رايولا: ”هالاند قد يرحل الصيف المقبل أو الذي يليه، الاحتمال الأكبر الصيف المقبل، سنرى ما سيحدث، سننقل لإدارة دورتموند موقفنا وننتظر وجهة نظرهم“.

وأشار رايولا إلى أنه لن يتم اتخاذ أي قرار في سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

وخلال 13 مباراة مع بروسيا دورتموند الموسم الحالي سجل هالاند 17 هدفا وصنع 4، لكن الفريق انتقل للمشاركة في الدوري الأوروبي بعدما احتل المركز الثالث في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وانضم هالاند إلى بروسيا دورتموند قادما من ريد بول سالزبورغ النمساوي في يناير 2020 مقابل صفقة كلفت 20 مليون يورو، ويمتد عقده مع أسود فيستفاليا حتى يونيو 2024.

ووفقا لموقع ”transfermarkt“، فإن هالاند سجل 74 هدفا وصنع 19 في 72 مباراة مع بروسيا دورتموند.

تكلفة الصفقة

وكانت صحيفة ”ماركا“ قد أفادت بأن ريال مدريد لن يرتكب أي تصرف جنوني في صفقة هالاند، يكسر من خلاله استقرار الرواتب في متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وبحسب الصحيفة، فإن تكلفة التعاقد مع هالاند قد تكلف النادي الذي يريد التعاقد معه نحو 400 مليون يورو، وذلك بسبب قيمة المبلغ الذي سيحصل عليه بروسيا دورتموند، ومينو رايولا وكيل هالاند، بالإضافة إلى راتب اللاعب.

وأفادت ”ماركا“ بأن تشيلسي، وباريس سان جيرمان، كانا مهتمين جدًا بالتعاقد مع هالاند، لكن بعد تصريحات رايولا يبدو أنهما تخلفا عن الركب.

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