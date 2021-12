فابريزيو رومانو: خوان لابورتا اجتمع مع مينو رايولا وكيل هالاند وبوغبا

قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورت“ والمتخصص في سوق الانتقالات، إن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة التقى مينو رايولا وكيل أعمال المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند نجم بروسيا دورتموند.

وقال رومانو عبر حسابه في موقع ”تويتر“ إن لابورتا التقى رايولا، اليوم الإثنين، في فندق شهير في إيطاليا، وإن العلاقة بينهما رائعة منذ سنوات.

🔴 EXCL: Barcelona president Joan Laporta had a meeting with Mino Raiola in Torino today.

Laporta’s in Italy because of Pedri’s Golden Boy & he met with Raiola in a famous hotel.

The relationship is great since years. Haaland, Pogba and many other talents to keep an eye on. pic.twitter.com/KBlgPWrof5

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 13, 2021