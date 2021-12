رسميا.. مانشستر يونايتد يطلب تأجيل مباراته مع برينتفورد في الدوري الإنجليزي

أكد مانشستر يونايتد أنه يناقش تأجيل مباراته مع برينتفورد التي من المقرر أن تقام غدا الثلاثاء في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب فيروس كورونا.

وقال مانشستر يونايتد في بيان عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”يمكن لمانشستر يونايتد أن يؤكد أنه بعد تأكيد وجود نتائج إيجابية بفيروس كورونا بين أفراد طاقم الفريق الأول واللاعبين، تم اتخاذ القرار بإغلاق مجمع كارينغتون للتدريب لمدة 24 ساعة، لتقليل مخاطر حدوث أي إصابة بالفيروس“.

An official update following positive COVID-19 tests at the club.#MUFC

