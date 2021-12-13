رسميا.. مانشستر يونايتد يطلب تأجيل مباراته مع برينتفورد في الدوري الإنجليزي

أكد مانشستر يونايتد أنه يناقش تأجيل مباراته مع برينتفورد التي من المقرر أن تقام غدا الثلاثاء في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب فيروس كورونا.

وقال مانشستر يونايتد في بيان عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”يمكن لمانشستر يونايتد أن يؤكد أنه بعد تأكيد وجود نتائج إيجابية بفيروس كورونا بين أفراد طاقم الفريق الأول واللاعبين، تم اتخاذ القرار بإغلاق مجمع كارينغتون للتدريب لمدة 24 ساعة، لتقليل مخاطر حدوث أي إصابة بالفيروس“.

An official update following positive COVID-19 tests at the club.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) December 13, 2021

وأضاف: ”يتم عزل الأفراد الذين ثبتت إصابتهم وفقًا لبروتوكولات الدوري الإنجليزي الممتاز“.

وأوضح مانشستر يونايتد: ”نظرًا لإلغاء التدريب، ومع إعطاء الأولوية لصحة اللاعبين والموظفين، يناقش النادي مع الدوري الإنجليزي الممتاز ما إذا كان من الآمن استمرار مباراة يوم الثلاثاء ضد برينتفورد، سواء بسبب الإصابة بفيروس كوورنا أو عدم جاهزية اللاعبين“.

وأضاف مانشستر يونايتد: ”سيتم تأجيل سفر الفريق والموظفين إلى لندن في انتظار نتيجة تلك المناقشة“.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي، ويملك 27 نقطة من 16 مباراة، ويتأخر بـ11 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي، علمًا بأن مانشستر يونايتد ضمن التأهل متصدرا لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

ذا صن: فيروس كورونا يتفشى في مانشستر يونايتد ومباراة برينتفورد تحت التهديد https://t.co/dQIBoCJNq1 pic.twitter.com/3b9aeNA7Gr — إرم سبورت (@EremSports) December 12, 2021

ويوم أمس الأحد قالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية إن مانشستر يونايتد يعاني من تفشي فيروس كورونا ما قد يهدد رحلته لمواجهة برينتفورد.

وأضافت أن مانشستر يونايتد أبلغ رابطة الدوري الإنجليزي بانتشار فيروس كورونا بين لاعبين وعدد من موظفيه.

وكان قد تم تأجيل مباراة توتنهام مع رين الفرنسي في الدوري الأوروبي التي كان من المقرر ان تقام يوم الخميس، قبل أن يتم إلغاؤها، علمًا بأنه تم تأجيل مباراة السبيرز مع برايتون في الدوري الإنجليزي للسبب نفسه.

أحال الأمر للجنة الانضباط.. يويفا يقرر عدم إقامة مباراة توتنهام وستاد رين https://t.co/tf0XbFEjK7 pic.twitter.com/BmtzZoDw0K — إرم سبورت (@EremSports) December 11, 2021

وقالت ”ذا صن“ إن فيروس كورونا كان قد ضرب مانشستر يونايتد، حيث كان من المقرر أن يبدأ الحارس دين هندرسون الموسم مع الفريق، ولكن نتيجة الفحص جاءت إيجابية واستمر في المعاناة من كورونا لفترة طويلة.

كما اضطر جيسي لينغارد أيضًا إلى العزلة في فترة ما قبل الموسم بعد أن أثبتت الفحوص أن حالته إيجابية، كما أعلن مانشستر يونايتد، في نوفمبر الماضي، إصابة مهاجمه الشاب ماسون غرينوود بفيروس كورونا.