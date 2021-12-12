ذا صن: فيروس كورونا يتفشى في مانشستر يونايتد ومباراة برينتفورد تحت التهديد

قالت تقارير صحفية إنجليزية إن مباراة مانشستر يونايتد مع برينتفورد، في الدوري الإنجليزي الممتاز، تحت تهديد التأجيل بسبب فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يحل مانشستر يونايتد ضيفًا على برينتفورد، يوم الثلاثاء، في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

رالف رانجنيك: لست مضطرا لإقناع بوغبا بالبقاء مع مانشستر يونايتد https://t.co/9pKbFiKz0Q pic.twitter.com/Ny3IwT0uZg — إرم سبورت (@EremSports) December 11, 2021

ووفقا لصحيفة ”ذا صن“، فإن مانشستر يونايتد يعاني من تفشي فيروس كورونا ما قد يهدد رحلته لمواجهة برينتفورد.

وأوضحت أن مانشستر يونايتد أبلغ رابطة الدوري الإنجليزي بانتشار فيروس كورونا بين لاعبين وعدد من موظفيه.

والأسبوع الماضي، كان قد تم تأجيل مباراة توتنهام مع رين الفرنسي في الدوري الأوروبي قبل أن يتم إلغاؤها، علمًا بأنه تم تأجيل مباراة السبيرز مع برايتون في الدوري الإنجليزي للسبب نفسه.

وقالت ”ذا صن“ إن فيروس كورونا كان قد ضرب مانشستر يونايتد، حيث كان من المقرر أن يبدأ الحارس دين هندرسون الموسم مع الفريق، ولكن نتيجة الفحص جاءت إيجابية واستمر في المعاناة من كورونا لفترة طويلة.

زيدان إقبال: مثلي الأعلى "مسعود أوزيل" لأنه لاعب مسلم https://t.co/JD2FX1Yehf pic.twitter.com/8Ohql1BfzP — إرم سبورت (@EremSports) December 10, 2021

كما اضطر جيسي لينغارد أيضًا إلى العزلة في فترة ما قبل الموسم بعد أن أثبتت الفحوص أن حالته إيجابية، كما أعلن مانشستر يونايتد، في نوفمبر الماضي، إصابة مهاجمه الشاب ماسون غرينوود بفيروس كورونا.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي، ويملك 27 نقطة من 16 مباراة، ويتأخر بـ11 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي، علمًا بأن مانشستر يونايتد ضمن التأهل متصدرا لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

معاناة لينديلوف

وعانى المدافع السويدي فيكتور لينديلوف من إصابة مقلقة خلال الفوز 1/0 على نورويتش سيتي، في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس السبت.

وسقط لينديلوف على الأرض، ووضع يده على صدره، قبل أن يتم استبداله بعد دقائق، حيث شارك إريك بايلي بدلا منه.

لماذا وجه رانجنيك التحية لرونالدو بعد فوز مانشستر يونايتد على كريستال بالاس؟ https://t.co/c24w1vPt28 pic.twitter.com/ndjiftKnyh — إرم سبورت (@EremSports) December 5, 2021

وقال رالف رانجنيك، مدرب مانشستر يونايتد: ”عانى لينديلوف من مشاكل في التنفس، ومعدل ضربات القلب كان أعلى من المعتاد، وتعرض لصدمة قليلا“.

وأضاف: ”لينديلوف لا يتذكر كيف حدث الأمر، لكنه اصطدم بلاعب آخر، وقمنا بفحصه عقب مباراة نورويتش سيتي“.

واختتم المدرب الألماني: ”يبدو أن كل شيء على ما يرام، ولكن علينا رؤية حالته“.

وسجل كريستيانو رونالدو هدفا من ضربة جزاء ليفوز مانشستر يونايتد 1/0 على نوريتش سيتي.