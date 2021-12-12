رياضة

تشيلسي يدخل في منافسة شرسة مع ليفربول على جليسون بريمر
تاريخ النشر: 12 ديسمبر 2021 15:37 GMT
تاريخ التحديث: 12 ديسمبر 2021 16:50 GMT

تشيلسي يدخل في منافسة شرسة مع ليفربول على جليسون بريمر

تشيلسي سيعاني من أزمة دفاعية في حال رحيل أربعة مدافعين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم

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المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

أشارت تقارير صحفية إلى أن تشيلسي دخل في منافسة مع ليفربول للتعاقد مع جليسون بريمر مدافع تورينو الإيطالي، في ظل إمكانية رحيل أنطونيو روديغر وأندرياس كريستنسن وتياغو سيلفا وسيزار أزبيليكويتا الصيف المقبل بعد نهاية عقودهم مع النادي اللندني.

وسيتعين على تشيلسي خوض معركة شرسة مع ليفربول الذي سعى خلف المدافع بالفعل عندما كان يعاني من أزمة دفاعية الموسم الماضي.

ووفقًا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية فإن تشيلسي لم يوافق بعد على شروط العقود الجديدة مع روديغر وكريستنسن وسيلفا وأزبيليكويتا، لذلك يسعى للتعاقد مع بدائل محتملة في حال غادر اللاعبون الأربعة ستامفورد بريدج في الوقت نفسه.

ويتردد أن بريمر يتصدر قائمة المرشحين، حيث ينظر الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي وطاقمه التدريبي إلى اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا كأحد الأهداف المهمة والثمينة للنادي.

وأرسل النادي رجال كشافته لمشاهدة المدافع وهو يلعب ضد إمبولي الأسبوع الماضي، ونال إعجابهم بـ ”القوة“ التي أظهرها على أرض الملعب، ومع ذلك سيتعين على تشيلسي خوض معركة مع توتنهام ووست هام وليفربول للتعاقد مع بريمر.

وارتبط اللاعب البرازيلي ارتباطًا وثيقًا بالانتقال لليفربول الموسم الماضي، حيث فكر الألماني يورغن كلوب المدير الفني للنادي الإنجليزي في التعاقد معه حينما كان يدافع عن لقب البريميرليغ ويمر بأزمة دفاعية بسبب إصابة العديد من لاعبيه، ومع ذلك فضل مدرب ليفربول التعاقد مع بن ديفيز وأوزان كاباك بينما ظل بريمر في تورينو.

ومع ذلك، احتفظ ليفربول باهتمامه بمدافع تورينو، ويمكن أن يتطلع إلى التحرك نحو التعاقد معه في الصيف المقبل، حيث من المقرر أن ينتهي عقده مع ناديه الإيطالي في عام 2023.

ودفع النادي الإيطالي 5.2 مليون جنيه إسترليني فقط مقابل خدمات المدافع البرازيلي وسيتطلع إلى جني ربح من بيعه، خاصة بعدما تألق في صفوف الفريق منذ انضمامه إلى تورينو في صفقة مدتها خمس سنوات في 2018 قادما من نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي.

وشارك في 33 مباراة في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، حيث أنهى تورينو الموسم بفارق أربع نقاط فقط عن منطقة الهبوط في المركز 17، وواصل بريمر تألقه الرائع هذا الموسم وحصل على اهتمام من عدة أندية كبرى في أوروبا.

ورفع ليفربول رصيده إلى 37 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز والذي انتصر 1-صفر على ولفرهامبتون واندرارز، فيما يأتي تشيلسي في المركز الثالث برصيد 36 نقطة من 16 مباراة.

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