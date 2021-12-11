ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يوسع الفارق في الصدارة

سجل الدولي المصري محمد صلاح هدفا رائعا لفريقه ليفربول في شباك أستون فيلا، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب ”آنفيلد“ في الجولة الـ16 للدوري الإنجليزي.

وجاء هدف صلاح في الدقيقة 67 من ركلة جزاء ليضع ”الريدز“ في المقدمة.

وبهذا الهدف رفع صلاح رصيده إلى 14 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، ويلاحقه جيمي فاردي، نجم ليستر سيتي، برصيد 9 أهداف، ثم زميله في الفريق دييغو جوتا برصيد 8 أهداف، وبرناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، برصيد 7 أهداف.

وذكرت شبكة ”أوبتا“ لإحصائيات أن محمد صلاح سجل آخر 15 ضربة جزاء له في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ثاني لاعب يسجل هذا العدد على التوالي في المسابقة، بعد ماثيو لو تيسييه (23 على التوالي بين يناير 1994 وأبريل 2000).

وأشارت كذلك إلى أن محمد صلاح نجح في التسجيل أو الصناعة في 14 مباراة متتالية في الدوري الممتاز، وهي ثاني أطول سلسلة من المساهمات في تاريخ البطولة بعد جيمي فاردي الذي حقق 15 مساهمة بين أغسطس وديسمبر 2015.

فيما أوضحت شبكة ”سكواكا“ أن محمد صلاح ساهم في 30 هدفًا مع ليفربول في الموسم الحالي بمختلف المسابقات، حيث شارك في 22 مباراة وسجل 21 هدفًا، وصنع 9 أهداف، متفوقًا على جميع لاعبي الدوري الإنجليزي.

وتعد مواجهة السبت هي السادسة التي يخوضها محمد صلاح ضد أستون فيلا في مختلف البطولات، حيث سجل النجم المصري ظهوره في 5 مباريات سابقة ضد الفيلانز.

ونجح محمد صلاح في تسجيل 4 أهداف وصناعة هدف وحيد في 5 مباريات ضد أستون فيلا، منها 4 مواجهات بالدوري الإنجليزي ومباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان ستيفن جيرارد، المدير الفني لفريق أستون فيلا، قد أشاد بمحمد صلاح قبل المواجهة، قائلا: ”بالفعل محمد صلاح هو أفضل لاعب في العالم بنسبة 100%“.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة جمعها من الفوز في 10 مباريات والتعادل في 4 وخسارة لقاء وحيد وتسجيل 44 هدفاً وتلقى 12 هدفا.

بينما تواجد أستون فيلا في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات والتعادل في واحدة وخسارة 8 لقاءات وتسجيل 21 هدفاً وتلقي 24.