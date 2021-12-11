أرتيتا: استبعاد أوباميانغ من مباراة آرسنال ضد ساوثهامبتون "لأسباب انضباطية"

قال ميكل أرتيتا مدرب آرسنال، إن القائد بيير-إيمريك أوباميانغ استبعد من مواجهة ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت ”لأسباب انضباطية“.

ووقع أوباميانغ على عقد لمدة ثلاث سنوات مع آرسنال العام الماضي لكنه عانى هذا الموسم وسجل أربعة أهداف فقط في الدوري الممتاز آخرها أمام أستون فيلا في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وأبلغ أرتيتا الصحفيين قبل المباراة في إستاد الإمارات ”للأسف الاستبعاد بسبب خرق للقواعد الانضباطية“.

وأضاف أرتيتا ”ندرك جيدا أن هناك بعض الأمور غير قابلة للتفاوض بالفريق ولهذا لن يكون ضمن التشكيلة اليوم“.

وردا على سؤال حول فرض عقوبة طويلة أم تقتصر على مباراة اليوم قال المدرب الإسباني ”تبدأ اليوم.. ليس موقفا سهلا بالتأكيد لقائد الفريق“.

وعن شائعات بيع أوباميانغ في يناير، كان أرتيتا قد صرح سابقا: ”لم نناقش شيئا كهذا أبدا، وإذا كان واحد من اللاعبين يعاني من الصعوبات يجب علينا أن نمنحه الدعم“.

🗣 "Unfortunately due to a disciplinary breach." Mikel Arteta explains why Pierre-Emerick Aubameyang is not in the Arsenal squad today pic.twitter.com/Je1cIvm5oA — Football Daily (@footballdaily) December 11, 2021

وشدد: ”هو لا يلعب ولا يسجل وهذا يؤثر على ثقته وحالته المزاجية، ولكن لا يجب تقبل الوضع بل يجب مواجهته وتغييره، لدي علاقة جيدة للغاية مع كل اللاعبين، لأننا جميعا يجب أن نفهم أن علينا فعل الأفضل للنادي وللفريق“.

وسبق أن استبعد أوباميانغ لأسباب انضباطية حين أخرج أرتيتا مهاجم الغابون من التشكيلة في الفوز 2-1 على توتنهام هوتسبير في قمة شمال لندن الموسم الماضي.

ويلعب أوباميانغ مع آرسنال منذ يناير 2018 بعد انتقاله من بوروسيا دورتموند، ويحصل على 300 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وتراجع آرسنال للمركز السابع عقب هزيمتين متتاليتين ولديه 23 نقطة من 15 مباراة، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز 16 برصيد 16 نقطة.

ويبحث آرسنال عن ضم جناح جديد في ظل رغبة المدرب ميكيل أرتيتا في تجديد صفوف الفريق بدماء جديدة، إذ يسعى لضم الجناح السويدي ديان كولوسيفسكي من يوفنتوس.

وأشارت صحيفة ”غازيتا ديللو سبورت“ إلى أن كولوسيفسكي يُحب فكرة الانتقال إلى الدوري الإنجليزي ويجد إعجابا من قبل نادي آرسنال، بعد أن فشل في إثبات نفسه مع فريق السيدة العجوز أو إقناع المدرب أليجري من الناحية التكتيكية.