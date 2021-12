أرتيتا: استبعاد أوباميانغ من مباراة آرسنال ضد ساوثهامبتون "لأسباب انضباطية"

قال ميكل أرتيتا مدرب آرسنال، إن القائد بيير-إيمريك أوباميانغ استبعد من مواجهة ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت ”لأسباب انضباطية“.

ووقع أوباميانغ على عقد لمدة ثلاث سنوات مع آرسنال العام الماضي لكنه عانى هذا الموسم وسجل أربعة أهداف فقط في الدوري الممتاز آخرها أمام أستون فيلا في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وأبلغ أرتيتا الصحفيين قبل المباراة في إستاد الإمارات ”للأسف الاستبعاد بسبب خرق للقواعد الانضباطية“.

وأضاف أرتيتا ”ندرك جيدا أن هناك بعض الأمور غير قابلة للتفاوض بالفريق ولهذا لن يكون ضمن التشكيلة اليوم“.

وردا على سؤال حول فرض عقوبة طويلة أم تقتصر على مباراة اليوم قال المدرب الإسباني ”تبدأ اليوم.. ليس موقفا سهلا بالتأكيد لقائد الفريق“.

وعن شائعات بيع أوباميانغ في يناير، كان أرتيتا قد صرح سابقا: ”لم نناقش شيئا كهذا أبدا، وإذا كان واحد من اللاعبين يعاني من الصعوبات يجب علينا أن نمنحه الدعم“.

