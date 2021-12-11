رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يسقط وولفرهامبتون ويواصل الصدارة
تاريخ النشر: 11 ديسمبر 2021 14:29 GMT
تاريخ التحديث: 11 ديسمبر 2021 15:45 GMT

ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يسقط وولفرهامبتون ويواصل الصدارة

حقق مانشستر سيتي فوزا ثمينا على حساب نظيره وولفرهامبتون، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الجولة الـ16 للدوري الإنجليزي. وسجل هدف

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

حقق مانشستر سيتي فوزا ثمينا على حساب نظيره وولفرهامبتون، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الجولة الـ16 للدوري الإنجليزي.

وسجل هدف سيتي الوحيد رحيم سترلينغ من ضربة جزاء في الدقيقة 66.

وبحسب ما ذكرته شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، فقد سجل سترلينغ هدفه رقم 100 في الدوري الإنجليزي، ليصبح اللاعب رقم 32 الذي يصل إلى هذا الرقم في المسابقة، وثامن أصغر لاعب يسجل الهدف المئوي بعمر 27 عاما و3 أيام.

كما بات سترلينغ ثالث لاعب يصل إلى الهدف رقم 100 في البريميرليغ خلال العام الجاري 2021، وذلك عقب ثنائي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني، ولا يوجد عام ميلادي شهد وصول عدد أكبر من اللاعبين إلى الهدف رقم 100، حيث سبق وأن تكرر الأمر عامي 2008 و2012.

وشهدت المباراة طرد راؤول خيمينيز، نجم وولفرهامبتون، في الدقيقة 45 بعد حصوله على إنذارين.

وأضاع جاك غريليش فرصة إضافة الهدف الثاني للسيتي بعد عرضية متقنة من الجهة اليمنى صنعها رحيم ستيرلينغ، ولكن غريليش أهدرها بغرابة في الدقيقة 69.

وتألق خوسيه حارس مرمى وولفرهامبتون في التصدي لتسديدة برناردو سيلفا مهاجم السيتي داخل المنطقة في الدقيقة 72، ويحرمه من الهدف الثاني.

وكاد ماكس كيلمان مدافع وولفرهامبتون، أن يخطف هدف التعادل القاتل لفريقه في الدقيقة 92، إذ تلقى كرة عرضية، وسدد بالرأس كرة تصدى لها إيدرسون حارس السيتي، ليؤمن النقاط الثلاث للسيتيزن.

بهذه النتيجة، واصل سيتي صدارته لترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة، فيما توقف رصيد وولفرهامبتون عند النقطة 21 في المركز الثامن.

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