ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يسقط وولفرهامبتون ويواصل الصدارة

حقق مانشستر سيتي فوزا ثمينا على حساب نظيره وولفرهامبتون، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الجولة الـ16 للدوري الإنجليزي.

وسجل هدف سيتي الوحيد رحيم سترلينغ من ضربة جزاء في الدقيقة 66.

وبحسب ما ذكرته شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، فقد سجل سترلينغ هدفه رقم 100 في الدوري الإنجليزي، ليصبح اللاعب رقم 32 الذي يصل إلى هذا الرقم في المسابقة، وثامن أصغر لاعب يسجل الهدف المئوي بعمر 27 عاما و3 أيام.

كما بات سترلينغ ثالث لاعب يصل إلى الهدف رقم 100 في البريميرليغ خلال العام الجاري 2021، وذلك عقب ثنائي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني، ولا يوجد عام ميلادي شهد وصول عدد أكبر من اللاعبين إلى الهدف رقم 100، حيث سبق وأن تكرر الأمر عامي 2008 و2012.

