أحال الأمر للجنة الانضباط.. يويفا يقرر عدم إقامة مباراة توتنهام وستاد رين

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، اليوم السبت، إنه قرر عدم إقامة المباراة بين توتنهام هوتسبير اللندني وستاد رين الفرنسي في دوري المؤتمر الأوروبي للعبة الشعبية، والتي كان من المقرر إقامتها نهاية الأسبوع الماضي قبل تأجيلها؛ بسبب تفشي العدوى بفيروس كورونا في صفوف الفريق الإنجليزي.

وأشار اليويفا إلى أنه حاول البحث عن حل للموقف عن طريق تحديد موعد جديد للمباراة التي كان من المقرر إقامتها في لندن، الخميس الماضي، ومن ثم إتمام مباريات دور المجموعات.

وقال الاتحاد القاري: ”للأسف ورغم كل الجهود لم يتسن التوصل لحل يرضي الناديين“.

وأضاف الاتحاد: ”ونتيجة لذلك تقرر إلغاء المباراة وعدم إقامتها وإحالة القضية إلى الجهة المسؤولة عن الانضباط والقيم في اليويفا من أجل اتخاذ قرار طبقا.. للوائح البطولة“.

وقال توتنهام، يوم الأربعاء، إن المباراة ألغيت بعد أن أكد مدربه أنطونيو كونتي، في وقت سابق، وجود 13 حالة إصابة، بينهم ثمانية لاعبين وخمسة من أعضاء الجهاز المعاون.

وفي وقت لاحق يوم الأربعاء، انتقد رين هذا القرار قائلا إن توتنهام اتخذه منفردا، وإنه يملك حق الطعن.

ولنفس السبب تأجلت مباراة توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز خارج ملعبه أمام برايتون آند هوف ألبيون، والتي كانت مقررة غدا الأحد.

من جهتها، ذكرت شبكة ”سكاي سبورتس“ أنه جرت مناقشات بهدف إعادة جدولة المباراة، لكن لم يتم العثور على تاريخ بديل مناسب، قبل الموعد النهائي ليويفا، يوم 31 ديسمبر الجاري).

وذكرت الشبكة أن لوائح دوري المؤتمر الأوروبي، تشير إلى أنه سيتم اعتبار توتنهام خاسرا نتيجة المباراة 0/3، وهو ما يعني نهاية مشوار السبيرز في البطولة التي تقام لأول مرة.

يشار إلى أن رين ضمن صدارة المجموعة السابعة برصيد 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين وخسارة، في حين يملك توتنهام 7 نقاط من 5 مباريات ويحتل المركز الثالث، ويحتل فيتيسه أرنهيم الهولندي المركز الثاني برصيد 10 نقاط، أخيرا حصد مورا السلوفيني 3 نقاط في قاع الترتيب.

واختتمت، يوم الخميس، مباريات دور المجموعات في دوري المؤتمر الأوروبي، حيث حجزت 8 فرق مقاعدها في دور الـ16، في حين سيخوض 16 فريقا مباريات في ملحق المسابقة.