رالف رانجنيك: لست مضطرا لإقناع بوغبا بالبقاء مع مانشستر يونايتد

قال رالف رانجنيك، المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد، إنه ليس مضطرا لإقناع اللاعبين للبقاء في النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مع تزايد تكهنات إعلامية بشأن مستقبل بول بوغبا.

وعاد الفائز بكأس العالم 2018 مع فرنسا البالغ عمره 28 عاما إلى مانشستر قادما من دبي، حيث قضى فترة لإعادة التأهيل بعد إصابته في الفخذ الشهر الماضي، وقد يدخل ضمن خطط رانجنيك رغم انتهاء عقده نهاية الموسم الحالي.

ودخل يونايتد في مفاوضات مع بوغبا بشأن توقيع عقد جديد، لكن لاعب الوسط ارتبط كثيرا بالرحيل عن أولد ترافورد منذ انضمامه من يوفنتوس في 2016 مقابل صفقة قياسية آنذاك كلفت النادي 89 مليون جنيه إسترليني (118.09 مليون دولار).

وقال رانجنيك قبل رحلة الفريق لمواجهة نوريتش سيتي اليوم السبت ”لن أقول إنه لا يستحق الاحتفاظ به لكن بالطبع يتعين على اللاعبين الحرص على البقاء في ناد كبير مثل يونايتد“.

وأصاف ”إذا كان اللاعب لا يريد اللعب لفريق مثل يونايتد على المدى المتوسط أو البعيد، فلا أعتقد أنه من المنطقي إقناعه بتغيير رأيه“.

وتابع ”يمكن أن يكون لاعبا مهما وهذا ينطبق على كل اللاعبين الآخرين. لست مدربا لبوغبا فقط لكني أدرب باقي اللاعبين وطموحي تحسين كل لاعبي الفريق، وهذا ممكن من خلال تطوير أداء الفريق‭‭ ‬‬ككل“.

وينتهي عقد بوغبا مع مانشستر يونايتد في يونيو المقبل، ما يعني أنه يمكن أن يرحل مجانًا عن أولد ترافورد، حال فشل تجديد عقده، علمًا بأنه يحق له التفاوض مع أي نادٍ بداية من يناير المقبل.

وفي نوفمبر الماضي قالت صحيفة ”ليكيب“ إن بوغبا يحصل على راتب يبلغ 290 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، لكنه يريد رفع راتبه للتجديد.

وأضافت أن بوغبا يشترط على إدارة مانشستر يونايتد أن يكون صاحب أعلى راتب في الدوري الإنجليزي الممتاز للموافقة على التجديد.

وأشارت ”ليكيب“ إلى أن رونالدو، زميل بوغبا، يحصل على نحو 480 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد، ويريد بوغبا أكثر من هذا المبلغ.

وقال وكيل أعمال أنطوني مارسيال إن المهاجم الفرنسي يتطلع للرحيل عن يونايتد بسبب قلة مشاركته في المباريات.

وقال فيليب لومبولي، وكيل أعمال مارسيال، لشبكة سكاي سبورتس ”أنطوني يتمنى الرحيل عن النادي في يناير المقبل. إنه يريد اللعب ولا يريد البقاء في يناير، وسيتحدث مع النادي قريبا“.