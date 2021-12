زيدان إقبال: مثلي الأعلى "مسعود أوزيل" لأنه لاعب مسلم

ظهر العراقي زيدان إقبال لأول مرة مع الفريق الأول لمانشستر يونايتد في التعادل 1-1 مع يانغ بويز في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي، حيث شارك بدلا من جيسي لينغارد قبل النهاية ليصبح أول لاعب من جنوب آسيا يرتدي القميص الأحمر الشهير.

ورغم أن إقبال البالغ عمره 18 عاما يلعب في يونايتد، لكن لم يكن أي من أساطير الفريق مثل واين روني أو كريستيانو رونالدو مثله الأعلى بل فضل صانع ألعاب آرسنال السابق مسعود أوزيل بداعي أنه ”مسلم مثله“ وخلفيته إسلامية.

Unbelievable feeling to make my professional debut at Old Trafford. I have grown up supporting this club and to represent Manchester United in the Champions League is an incredible honour. This would not have been possible without the support of my family, friends and coaches.❤️ pic.twitter.com/vExlwtKUCe

— zidane iqbal (@z10ane) December 9, 2021