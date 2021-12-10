رابطة الدوري الإنجليزي تفرض قيودًا جديدة للحد من انتشار سلالة "أوميكرون"

طلبت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم من كافة الأندية في الدرجات المختلفة، وتحديدًا بين الأقل من الدوري الممتاز من أنديتها الفصل بين اللاعبين في مجموعات مختلفة عن المدربين داخل حافلات الأندية، في ضوء حالات كوفيد-19 المتزايدة والقيود الجديدة.

ويقول تقرير في صحيفة ”التلغراف“ إنه تم إخبار الأندية بفصل اللاعبين إلى 4 فئات: أولئك الذين حصلوا على التطعيم ضد فيروس كورونا بجرعتي تلقيح؛ أولئك الذين حصلوا على جرعة معززة بعد أول جرعتين، والمصابون سابقًا، ثم الذين لم يتم تلقيحهم.

وقالت صحيفة ”ميرور“ نقلًا عن ”التلغراف“ إنه تم توجيه 72 ناديًا مختلفًا في الدرجات الأدنى من الدوري الممتاز بالتفكير في كيفية التقسيم بين اللاعبي أثناء السفر من وإلى المباريات مع وجود منطقة واضحة لمدربي الفريق داخل الحافلة.

وتتزايد حالات سلالة أوميكرون الجديدة لفيروس كورونا يوميًا في المملكة المتحدة، وقد أدى ذلك إلى إطلاق الحكومة ”الخطة بـ“ في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم الأربعاء الماضي، إن المتحور الجديد ”أوميكرون“ ينتشر أسرع من أي متحور آخر ظهر حتى الآن لفيروس كورونا، وحث البريطانيين على تلقي جرعات لقاح معززة.

وأضاف جونسون للمشرعين: ”لدينا الآن متحور أوميكرون، متحور ينتشر أسرع بكثير من أي متحور رأيناه من قبل وهذا ما نحتاجه… للتركيز عليه، لذلك أطالب الجميع بالتوجه لتلقي جرعة لقاح معززة بمجرد استدعائهم لذلك“.

وتعني الخطة الجديدة أن أقنعة الوجه ستكون مطلوبة بشكل دائم، بينما يطلب من الأشخاص العمل من المنزل إن أمكن، بالإضافة إلى ذلك، ستصبح شهادات تثبت الحصول على لقاح كوفيد-19 إلزامية في الأماكن التي تجذب حشودًا تزيد على 10000 شخص.

وسيتعين الآن على عدد كبير من الأندية في الدوري الإنجليزي تنفيذ هذه القيود الجديدة، عبر فحص المتفرجين عند البوابات والتأكد من تلقيهم اللقاح قبل دخول الملاعب.

وجاء في بيان رابطة أندية الدوري الإنجليزي بدرجاته المختلفة باستثناء الدوري الممتاز بشأن هذه المسألة، يوم الجمعة: ”بعد تقديم حكومة المملكة المتحدة لخطة الخريف والشتاء، تطلب الرابطة من مشجعي كرة القدم الاستعداد قبل سفرهم لمشاهدة فرقهم عن طريق تقديم شهادة تفيد بالتطعيم ضد كوفيد-19 الإلزامية قبل للدخول إلى الأماكن التي تتجمع فيها جماهير كثيرة بما في ذلك الأحداث الداخلية التي تضم 500 شخص أو أكثر، والأحداث الخارجية بحضور 4000 متفرج أو أكثر وأي حدث يضم 10000 أو أكثر من الحضور.

”نتيجة لذلك سيحتاج المشجعون إلى الاستعداد لتقديم شهادة كوفيد-19 لدخول ملاعب كرة القدم حيث سيتجاوز الحضور 10000 جالس أو 4000 واقف، وهناك تشريع مماثل ساري المفعول بالفعل في ويلز، حيث تطبق كارديف سيتي ونيوبورت كاونتي وسوانسي سيتي بالفعل هذه الإجراءات“.

وتم إلغاء مباراة توتنهام هوتسبير في الدوري الأوروبي مع ستاد رين الفرنسي، يوم الخميس، بسبب إصابة 8 من لاعبي توتنهام و 5 أعضاء في الجهاز الفني بالفيروس.

واضطر النادي لإغلاق مركز تدريب الفريق الأول، يوم الأربعاء، وتأجلت مباراته ضد برايتون كإجراء احترازي.