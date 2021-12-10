يورغن كلوب: جيرارد سيكون مدرب ليفربول في المستقبل

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن لاعب الوسط السابق ستيفن جيرارد سيدرب بالتأكيد الفريق المنتمي لمرسيسايد في المستقبل، وذلك قبل عودته إلى ملعب أنفيلد على رأس الجهاز الفني لأستون فيلا.

وفاز جيرارد أسطورة ليفربول، الذي حل بدلا من دين سميث في تدريب أستون فيلا الشهر الماضي، بالعديد من الألقاب خلال 17 عاما قضاها في أنفيلد، وسيواجه نادي صباه لأول مرة خلال مسيرته التدريبية.

وردا على سؤال اليوم الجمعة إذا كان بوسع قائد ليفربول السابق البالغ عمره 41 عاما تدريب الفريق مستقبلا قال كلوب للصحفيين: ”أعتقد أن هذا الأمر سيحدث بالتأكيد وسيكون شيئا رائعا للجميع“.

وتابع: ”السؤال الوحيد سيكون بشأن اللحظة المناسبة لذلك، شاهدنا ذلك مع فرانك لامبارد في تشيلسي.. ستيفن يبلي بلاء حسنا حاليا ولا يزال صغيرا في السن في عرف المدربين.

”ليس من السهل أن يتحول لاعب من طراز عالمي رفيع إلى مدرب بارز ،لكن الأمر ليس مستحيلا، وستيفن يملك كل القدرات والمهارات لذلك وأنا سعيد جدا من أجله“.

Steven Gerrard was the primary talking point during Jürgen Klopp’s pre-match press conference on Friday 👇 #LIVAVL — Liverpool FC (@LFC) December 10, 2021

وسيدخل ليفربول مباراة السبت وهو يحتل المركز الثاني في الدوري الممتاز متأخرا بنقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر.

وقال كلوب إنه يتطلع لزيارة جيرارد لملعب أنفيلد مع أستون فيلا الذي فاز في ثلاث من أربع مباريات خاضها منذ تعيين جيرارد ليتقدم للمركز العاشر.

جيرارد في موقف لا يحسد عليه

على الجانب الآخر سيجد ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا نفسه في موقف لا يُحسد عليه، ورغم حديثه عن أنه سيركز على قيادة فريقه للفوز على ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت، فمن المؤكد أن عودته إلى أنفيلد ستكون مفعمة بالمشاعر.

وبدأ جيرارد، المولود في منطقة مرسيسايد، مسيرته في ليفربول في التاسعة من العمر، وخاض 504 مباريات مع الفريق الأول وقاده لانتفاضته المذهلة وحصد لقب دوري أبطال أوروبا في 2005 على حساب ميلان الإيطالي.

ولعب جيرارد مباراته الأخيرة في أنفيلد في 2015 ثم تولى تدريب فريق الشبان قبل الانتقال لتدريب رينجرز الإسكتلندي.

وقاد لاعب إنجلترا السابق رينجرز للقب الدوري في الموسم الماضي، وحصل على فرصة العودة إلى الدوري الممتاز وتدريب أستون فيلا بعد إقالة المدرب دين سميث الشهر الماضي.

ووضع تأثير المدرب البالغ من العمر 41 عاما على الفريق، وقاده للفوز في ثلاث من أول أربع مباريات، وكانت الخسارة الوحيدة أمام مانشستر سيتي المتصدر.