يورغن كلوب: جيرارد سيكون مدرب ليفربول في المستقبل

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن لاعب الوسط السابق ستيفن جيرارد سيدرب بالتأكيد الفريق المنتمي لمرسيسايد في المستقبل، وذلك قبل عودته إلى ملعب أنفيلد على رأس الجهاز الفني لأستون فيلا.

وفاز جيرارد أسطورة ليفربول، الذي حل بدلا من دين سميث في تدريب أستون فيلا الشهر الماضي، بالعديد من الألقاب خلال 17 عاما قضاها في أنفيلد، وسيواجه نادي صباه لأول مرة خلال مسيرته التدريبية.

وردا على سؤال اليوم الجمعة إذا كان بوسع قائد ليفربول السابق البالغ عمره 41 عاما تدريب الفريق مستقبلا قال كلوب للصحفيين: ”أعتقد أن هذا الأمر سيحدث بالتأكيد وسيكون شيئا رائعا للجميع“.

وتابع: ”السؤال الوحيد سيكون بشأن اللحظة المناسبة لذلك، شاهدنا ذلك مع فرانك لامبارد في تشيلسي.. ستيفن يبلي بلاء حسنا حاليا ولا يزال صغيرا في السن في عرف المدربين.

”ليس من السهل أن يتحول لاعب من طراز عالمي رفيع إلى مدرب بارز ،لكن الأمر ليس مستحيلا، وستيفن يملك كل القدرات والمهارات لذلك وأنا سعيد جدا من أجله“.

Steven Gerrard was the primary talking point during Jürgen Klopp’s pre-match press conference on Friday 👇 #LIVAVL

