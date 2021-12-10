غوارديولا يحذر لاعبي مانشستر سيتي.. ويرفض الرد على تكهنات ضم هالاند

كال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي المديح اليوم الجمعة لمنافسه القادم ولفرهامبتون واندرارز قائلا إن المواجهات ضده صعبة دائما، محذرا لاعبيه من منافسهم القادم في الدوري الإنجليزي.

وسيستضيف سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز منافسه ولفرهامبتون في استاد الاتحاد في وقت مبكر غدا السبت باحثا عن انتصاره السادس على التوالي في المسابقة ولديه 35 نقطة في القمة بفارق نقطة عن ليفربول ونقطتين عن تشيلسي.

وخاض ولفرهامبتون مباريات جيدة هذا الموسم وصعد للمركز الثامن وخسر أمام ليفربول في الأسبوع الماضي بهدف في الوقت المحتسب بدل الضائع من ديفوك أوريغي.

وأكد غوارديولا الذي اختير مدرب الشهر في الدوري للمرة العاشرة اليوم الجمعة، أن فريق المدرب برونو لاجي ليس خصما سهلا.

وقال المدرب الإسباني في مؤتمر صحفي: ”سجل 12 هدفا واستقبل 13 ويحظى باستقرار كبير ويلعب أكثر بين الخطوط مقارنة بالموسم الماضي ومن الصعب دائما مواجهته في السنوات الأخيرة وغدا ليس استثناء“.

Good luck in the MLS Cup Final @NYCFC! 💙👊#ManCity — Manchester City (@ManCity) December 10, 2021

وأضاف: ”بعد 15 مباراة وبالنظر إلى عدد الأهداف التي سجلها وسكنت شباكه ترى توازنا ومن الصعب دائما اللعب ضد ولفرهامبتون، لديه منظومة جيدة ويتمتع بالسرعة في الهجوم وبشخصية قوية“.

وتابع: ”يخوض ولفرهامبتون موسما مذهلا حتى الآن لكن في نفس الوقت نحن في وضع جيد ونريد الاستمرار في هذه السلسلة بالدوري“.

وأشار المدرب الإسباني إلى أنه سيتم تقييم حالة المهاجم فيل فودن والمدافع ناثان آكي في مران قبل تحديد إمكانية اللعب في مباراة الغد.

ورفض الرد على تكهنات وسائل إعلام بتعاقد سيتي مع إرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند في انتقالات يناير/ كانون الثاني.

وتحدث مينو رايولا، وكيل أعمال المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، نجم بروسيا دورتموند الألماني، عن وجهة موكله وإمكانية انتقاله في السوق الشتوي المقبل.

وقال رايولا في تصريحات نقلها موقع ”سبورت 1“ الألماني اليوم الجمعة: ”هالاند يمكنه اتخاذ خطوة جديدة، بايرن ميونخ وريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي، هذه الأندية الكبيرة التي يمكن الذهاب إليها“.

وأضاف: ”فاز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي 5 مرات في السنوات الأخيرة، أكثر بكثير من مانشستر يونايتد“.

وتابع رايولا: ”عندما انتقل هالاند لبروسيا دورتموند كنا نعلم جميعا أن خطوة انتقاله لناد آخر ستأتي“.