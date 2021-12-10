آلان شيرر: محمد صلاح أفضل لاعب في العالم حاليا

قال آلان شيرر الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز، إن النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، هو أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي.

وقال شيرر في عموده في صحيفة ”ذا أتلتيك“: ”محمد صلاح هو الأفضل في العالم الآن، أفضل هداف وأفضل لاعب“.

وأضاف ”محمد صلاح يقوم بأشياء رائعة في أفضل دوري في العالم، هو يفعل ذلك ضد أفضل الفرق“.

وأتم شيرر: ”صلاح يحضر دائما في أكبر المباريات سواء كان المنافس مانشستر سيتي أو تشيلسي أو مانشستر يونايتد أو إيفرتون أو أتلتيكو مدريد أو ميلان“.

وأوضح: ”أسبوع بعد أسبوع، وعام بعد عام، محمد صلاح ينثر سحره“، وتساءل: ”كيف احتل صلاح المركز السابع في التصويت الأخير على الكرة الذهبية؟.

وأضاف شيرر: ”هناك هوس بليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وهو أمر مفهوم بالنظر إلى مدى هيمنتهما على العصر الحديث، لكن إذا أعطيتني اختيار أي لاعب أريد في فريقي فسيكون صلاح“.

وسجل محمد صلاح 20 هدفا وقدم لزملائه 9 تمريرات حاسمة في 21 مباراة مع ليفربول الموسم الحالي في مختلف المسابقات، ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعدما سجل 13 هدفا في 15 مباراة.

وفي الموسم الماضي سجل صلاح 31 هدفا وصنع 6 في 51 مباراة مع ليفربول في مختلف المسابقات، ورغم كل هذه الأرقام احتل المركز السابع في ترتيب أفضل اللاعبين بحسب مجلة ”فرانس فوتبول“ التي تمنح جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

تقرير: محمد صلاح قد يغادر ليفربول إلى مانشستر سيتي https://t.co/P2uXloUopc pic.twitter.com/BNtMw9cgZO — إرم سبورت (@EremSports) December 9, 2021

وقاد صلاح ليفربول للتأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا متصدرا ترتيب المجموعة الثانية، حيث سجل صلاح 7 أهداف، كما يملك الريدز 34 نقطة من 15 مباراة، ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي ويتأخر بنقطة وحيدة عن مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب.

وانتقل صلاح إلى ليفربول صيف العام 2017 قادما من روما الإيطالي مقابل 42 مليون يورو، وسجل مع الريدز 145 هدفا وصنع 56 في 224 مباراة، بحسب موقع ”transfermarkt“.

يشار إلى أن شيرر سجل 260 هدفا في 441 مباراة، ويتصدر ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز، كما صنع 65 هدفا، سجلها مع نيوكاسل وبلاكبيرن روفرز.

ومن المقرر أن يلعب ليفربول مع أستون فيلا غدا السبت، في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم مع نيوكاسل، ثم توتنهام، قبل أن يواجه ليستر سيتي في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.