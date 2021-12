ستيفن جيرارد يتوعد ليفربول بالفوز في أنفيلد مع أستون فيلا

سيجد ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا نفسه في موقف لا يُحسد عليه ورغم حديثه عن أنه سيركز على قيادة فريقه للفوز على ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت، فمن المؤكد أن عودته إلى أنفيلد ستكون مفعمة بالمشاعر.

وبدأ جيرارد، المولود في منطقة مرسيسايد، مسيرته في ليفربول في التاسعة من العمر، وخاض 504 مباريات مع الفريق الأول وقاده لانتفاضته المذهلة وحصد لقب دوري أبطال أوروبا في 2005 على حساب ميلان الإيطالي.

Focused on the next challenge. 💪 pic.twitter.com/UXyoJ5k9gA

— Aston Villa (@AVFCOfficial) December 9, 2021