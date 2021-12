رسميًا: تأجيل مباراة توتنهام وبرايتون بالدوري الإنجليزي بسبب انتشار حالات كورونا

قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، تأجيل مباراة برايتون وهوف ألبيون على أرضه ضد توتنهام هوتسبير، والمقرر إجراؤها يوم الأحد 12 ديسمبر في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، ضمن مباريات البريميرليغ، بسبب تفشي فيروس كورونا بين عدد كبير من اللاعبين والموظفين.

وأصدرت رابطة البريميرليغ بيانًا قالت فيه إن نادي توتنهام هوتسبير طلب تأجيل المباراة، وإعادة جدولتها، بعد ظهور عدد كبير من حالات COVID-19 الإيجابية بين اللاعبين والموظفين المعنيين.

وأشار توتنهام في طلبه إلى وجود قرار بإغلاق مرافق الفريق الأول، في مركز تدريب النادي بعد التشاور مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ووكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة.

واتخذ مجلس إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز قرارًا بتأجيل المباراة بعد توجيهات من المستشارين الطبيين، مع إعطاء الأولوية لصحة اللاعبين والطاقم.

وستتم إعادة جدولة المباراة المؤجلة في الوقت المناسب ويتمنى الدوري الإنجليزي الممتاز الشفاء العاجل لأولئك المصابين بـ COVID-19.

تأجيل المباراة جاء بعد ساعات من قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بتأجيل مباراة توتنهام هوتسبير في دور المجموعات لدوري المؤتمر الأوروبي أمام ضيفه ستاد رين والتي كانت مقررة اليوم الخميس بعد تفشي كوفيد-19 في صفوف النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز.

كما أصدر توتنهام بيانًا وجه من خلاله الاعتذار إلى ناديي برايتون وهوف ألبيون، وستاد رين وللمشجعين عن أي إزعاج قد يحدث، بسبب تأجيل المباريات.

ووجه توتنهام الشكر لكلا الناديين على تفهمهما خلال هذه الأوقات الصعبة.

