رياضة

رسميًا: تأجيل مباراة توتنهام وبرايتون بالدوري الإنجليزي بسبب انتشار حالات كورونا
تاريخ النشر: 09 ديسمبر 2021 18:53 GMT
تاريخ التحديث: 09 ديسمبر 2021 19:05 GMT

رسميًا: تأجيل مباراة توتنهام وبرايتون بالدوري الإنجليزي بسبب انتشار حالات كورونا

توتنهام هوتسبير طلب تأجيل المباراة وإعادة جدولتها بعد ظهور عدد كبير من حالات COVID-19 الإيجابية بين اللاعبين

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، تأجيل مباراة برايتون وهوف ألبيون على أرضه ضد توتنهام هوتسبير، والمقرر إجراؤها يوم الأحد 12 ديسمبر في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، ضمن مباريات البريميرليغ، بسبب تفشي فيروس كورونا بين عدد كبير من اللاعبين والموظفين.

وأصدرت رابطة البريميرليغ بيانًا قالت فيه إن نادي توتنهام هوتسبير طلب تأجيل المباراة، وإعادة جدولتها، بعد ظهور عدد كبير من حالات COVID-19 الإيجابية بين اللاعبين والموظفين المعنيين.

وأشار توتنهام في طلبه إلى وجود قرار بإغلاق مرافق الفريق الأول، في مركز تدريب النادي بعد التشاور مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ووكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة.

واتخذ مجلس إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز قرارًا بتأجيل المباراة بعد توجيهات من المستشارين الطبيين، مع إعطاء الأولوية لصحة اللاعبين والطاقم.

وستتم إعادة جدولة المباراة المؤجلة في الوقت المناسب ويتمنى الدوري الإنجليزي الممتاز الشفاء العاجل لأولئك المصابين بـ COVID-19.

تأجيل المباراة جاء بعد ساعات من قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بتأجيل مباراة توتنهام هوتسبير في دور المجموعات لدوري المؤتمر الأوروبي أمام ضيفه ستاد رين والتي كانت مقررة اليوم الخميس بعد تفشي كوفيد-19 في صفوف النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز.

كما أصدر توتنهام بيانًا وجه من خلاله الاعتذار إلى ناديي برايتون وهوف ألبيون، وستاد رين وللمشجعين عن أي إزعاج قد يحدث، بسبب تأجيل المباريات.

ووجه توتنهام الشكر لكلا الناديين على تفهمهما خلال هذه الأوقات الصعبة.

يذكر أن توتنهام قال يوم أمس الأربعاء إن المباراة أمام ستاد رين ألغيت بعد أن أكد مدربه أنطونيو كونتي في وقت سابق وجود 13 حالة إصابة بينهم ثمانية لاعبين وخمسة من أعضاء الجهاز المعاون.

وفي وقت لاحق يوم أمس الأربعاء انتقد رين هذا القرار قائلا إن توتنهام اتخذه منفردا وإنه يملك حق الطعن.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان: ”يؤكد اليويفا أن مباراة الفريق في دور المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي أمام ستاد رين والتي كانت مقررة في التاسع من ديسمبر في لندن لن تقام في موعدها“.

وبلغ رين بالفعل دور الستة عشر بصفته متصدر المجموعة السابعة برصيد 11 نقطة من خمس مباريات، ويتفوق توتنهام بفارق الأهداف على فيتيس بينما خرج مورا السلوفيني من المنافسة بثلاث نقاط.

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