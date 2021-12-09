سبورت: برشلونة ومانشستر سيتي اتفقا على صفقة فيران توريس.. وعقبة كبيرة أمام البلوغرانا

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن تطور جديد بشأن سعي برشلونة للتعاقد مع فيران توريس من مانشستر سيتي في السوق الشتوي المقبل في يناير 2022.

ووفقا لصحيفة ”سبورت“ فإنه يوجد اتفاق بالفعل بين برشلونة ومانشستر سيتي على إتمام الصفقة، وهو أمر لم يؤكده برشلونة ولا السيتي في الوقت الحالي.

شاهد صاروخية ليروي ساني 🎯👌 ساني يضاعف آلام برشلونة ! 😬 برأيك، هل برشلونة قادر على العودة في المباراة ؟ 🤔#دوري_أبطال_أوروبا #برشلونة_ميونخ #برشلونة pic.twitter.com/RRTpZJsDaz — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 8, 2021

وأضافت الصحيفة أن تشافي مدرب برشلونة يرى أن توريس سيكون أول خطوة في تجديد دماء هجوم الفريق، الذي سجل هدفين فقط في 6 مباريات في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، إذ سيكمل الموسم في الدوري الأوروبي.

وأشارت ”سبورت“ إلى أن برشلونة أمامه عقبة كبيرة تتمثل في كيفية سداد المبلغ المطلوب على أقساط، في ظل رفض مانشستر سيتي تقديم تسهيلات.

وأضافت أن العقبة الثانية تتمثل في ضرورة التخلي عن أكثر من لاعب، مثل: البرازيلي فيليب كوتينيو، والفرنسي صاموئيل أومتيتي، لتقليل سقف الرواتب، حتى تتمكن من تسجيل فيران توريس.

وانتقل توريس البالغ من العمر 21 عاما من فالنسيا إلى مانشستر سيتي في السوق الصيفي 2020 مقابل 28 مليون يورو وسجل الموسم الحالي 3 أهداف وصنع هدفا في 7 مباريات ليصل إلى تسجيل 16 هدفا وصناعة 4 في 43 مباراة مع السيتي.

وينتهي عقد توريس مع مانشستر سيتي في يونيو 2025.

رفض كومان

وقبل أيام قالت صحيفة ”سبورت“ إن فيران توريس عُرض على برشلونة الصيف الماضي، قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي، لكن لم يكن الوضع الاقتصادي للبلوغرانا يسمح بشراء اللاعب.

كما أوضحت أن رونالد كومان، مدرب برشلونة السابق، قال إن التعاقد مع الدولي الإسباني ليس أمرًا ضروريًّا، ولهذا لم يدخل النادي الكتالوني في مفاوضات لضم اللاعب.

وقالت ”سبورت“ إن كومان منح الأولوية لصفقات أخرى على حساب توريس مثل رحيم سترلينغ، لكن مسؤولي برشلونة فشلوا في التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة، وفي نهاية السوق الصيفي وافق كومان على التعاقد مع مواطنه لوك دي يونغ، من إشبيلية بعد الفشل في ضم أي مهاجم آخر.

وأكدت الصحيفة أن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة يرى أن توريس سيكون أساسيًّا في إعادة برشلونة إلى الطريق الصحيح.

وسيشارك برشلونة في الدوري الأوروبي بعد احتلاله المركز الثالث في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.