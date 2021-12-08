إصابة 8 لاعبين من توتنهام و5 موظفين بفيروس كورونا

أعلن الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب نادي توتنهام الإنجليزي أن 8 لاعبين و5 أعضاء من طواقم الفريق أصيبوا بفيروس كورونا، عشية المواجهة ضد ضيفه رين الفرنسي في المسابقة القارية ”الدوري الأوروبي“.

وكشف في المؤتمر الصحفي الذي أقيم، اليوم الأربعاء عبر تقنية الاتصال بالفيديو من المقر التدريبي في لندن عن إصابة 8 لاعبين و5 موظفين.

وقال: ”في نهاية تدريب اليوم جاءت عينة لاعب آخر إيجابية وكذلك أحد أعضاء الجهاز المعاون، وغدا من عليه الدور؟ أنا؟ عضو آخر بالجهاز المعاون؟. الوضع خطير“.

وأضاف: ”كل يوم يرتفع عدد المصابين بكوفيد، لم تكن نتائجهم إيجابية في اليوم السابق، الوضع ليس جيدًا“.

𝐏𝐔𝐑𝐄 𝐏𝐀𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍. Conte Cam is 𝗛𝗘𝗥𝗘! 👇 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 7, 2021

ويحتل توتنهام المركز الثاني في المجموعة السابعة بدوري المؤتمر الأوروبي بسبع نقاط من خمس مباريات، متقدما بفارق الأهداف عن فيتيس أرنهيم الهولندي.

وتأهل ستاد رين، الذي يملك 11 نقطة ولم يخسر حتى الآن، إلى الأدوار الإقصائية كمتصدر للمجموعة.

وذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن المباراة ستقام في موعدها المقرر مساء الخميس في لندن.

وتنص قواعد الاتحاد الأوروبي على أن التأجيل لا يحصل إلا في حال وجود أقل من 13 لاعبا في الفريق ومن غير الواضح ما إذا سيطالب سبيرز بإرجاء مباراته ضد مضيفه برايتون ضمن منافسات الدوري الأحد المقبل.

وترتدي مباراة الخميس أهمية بالغة بالنسبة لتوتنهام، إذ يسعى للحاق برين والتأهل كثاني المجموعة السابعة، وبالتالي عليه الفوز بها لضمان ذلك لأن فيتيس أرنهيم الهولندي الذي يلتقي بدوره مورا السلوفيني الأخير، لا يتخلف عنه سوى بفارق المواجهتين المباشرتين بين الفريقين.