تقرير: عقبة جديدة أمام تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

كشفت صحيفة ”ليفربول إيكو“ عن عقبة جديدة تواجه مسؤولي ليفربول بشأن تجديد التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح.

محمد صلاح ينتهي عقده مع ليفربول في صيف 2023، وهناك مفاوضات جارية حاليا بين الطرفين من أجل التوقيع على عقد جديد، يعطلها فقط قيمة الراتب السنوي.

وأوضحت ”ليفربول إيكو“، في تقرير لها، يوم الأربعاء، أن هناك مخاوف طفت على السطح داخل أروقة نادي ليفربول بشأن عملية تجديد عقد صلاح، باعتباره سيكمل عامه الـ30 في الصيف المقبل.

وأضاف التقرير للصحيفة المقربة من أسوار ”الريدز“، أن عُمُر محمد صلاح لن يجعل ليفربول يتراجع عن تجديد عقده، ولكنه لن يمنحه عقدا طويل الأمد أو راتبا ضخما.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه حال عدم التوصل لاتفاق خلال الأشهر القليلة المقبلة، سيفتح ليفربول أبوابه أمام رحيل صلاح في الصيف المقبل، من أجل الاستفادة من عائد بيعه.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا: سيباستيان هيلير يتصدر وتقدم محمد صلاح وليونيل ميسي https://t.co/fDaHjFKEm8 pic.twitter.com/DXXvtv8lQf — إرم سبورت (@EremSports) December 7, 2021

كما أشارت الصحيفة، إلى أن النادي بدأ في البحث عن بديل للدولي المصري حال تعثر المفاوضات بينهما.

ووضعت الإدارة كريستوفر نكونكو، مهاجم لايبزيع الألماني، ضمن قائمة أبرز اللاعبين المرشحين لخلافة محمد صلاح في مركز الجناح الأيمن.

وحسب الإحصائيات، فإن نكونكو هو الأقرب لصلاح من حيث الأرقام، ويتألق مع الفريق منذ انضمامه إليهم من باريس سان جيرمان في صيف 2019، حيث سجل 26 هدفا وصنع 36 خلال 105 مباريات فقط في الفريق الألماني.

وما زال نكونكو، صغيرا في السن إذا يبلغ 24 عاما، وسيبدأ ليفربول التواصل مع إدارة لايبزيغ، خاصة وأن العلاقة بينهما قوية، بعدما تعاقد الريدز مع الثنائي نابي كيتا وإبراهيما كوناتي من لايبزغ سابقا.

تصريحات كلوب

وكان يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، علق أخيرا على موقف محمد صلاح من تجديد عقده.

وقال في مؤتمر صحفي ”أنت تعرف بأن التجديد للاعب مثل محمد صلاح لا يمكن أن يحسم بجلسة واحدة، يمكننا تناول فنجان من القهوة ودراسة كل شيء، وهو كذلك، صلاح بخير وأنا بخير، أعتقد أن الأمر يحتاج إلى وقت، وهذا هو كل شيء، لا داعي للقلق“.

وكان صلاح انضم إلى ليفربول في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي مقابل 42 مليون يورو، وفي موسمه الأول (2017-2018) سجل 44 هدفا خلال 52 لقاء، فيما أحرز 27 هدفا في 52 مباراة بموسمه الثاني (2018-2019).