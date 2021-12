دوري أبطال أوروبا: رياض محرز النقطة المضيئة في خسارة مانشستر سيتي من لايبزيغ

خسر مانشستر سيتي خارج أرضه 2-1 أمام لايبزيغ الألماني في آخر مباريات المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا لكن الجزائري رياض محرز حقق رقما جيدا بهدف تقليص الفارق في مرمى الفريق الألماني.

إذ قالت إحصائيات OPTA إن الجناح الجزائري بات ثاني لاعبي سيتي تسجيلا للأهداف في دور المجموعات بدوري الأبطال بعد الهداف التاريخي للنادي سيرجيو أغويرو الذي أحرز ستة أهداف موسم 2013-2014 مقابل خمسة لمحرز هذا الموسم.

ورغم هذا الرقم الجيد لمحرز إلا أن خسارة حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هي الأولى له في 14 مباراة متتالية أمام أندية ألمانية في المسابقة الأوروبية الأبرز للأندية.

وفي المقابل، تلقى مانشستر سيتي هدفين على الأقل في ثلاث مباريات مختلفة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2014-15، وذلك بعد هدفي المجري دومينيك سوبوسلاي والبرتغالي أندريه سيلفا لاعبي لايبزيغ.

وأصبح الدولي الإنجليزي كايل ووكر البالغ من العمر 31 عامًا و193 يومًا ثاني أكبر لاعب إنجليزي يُطرد في إحدى مباريات دوري أبطال أوروبا بعد بول سكولز ضد روما في أبريل/نيسان 2007 (32 عامًا 139 يوما).

ولم تؤثر الخسارة على تأهل سيتي في صدارة المجموعة إلى دور الستة عشر وذلك بعد فوزه على باريس سان جيرمان في الجولة الماضية.

5 – Only Sergio Agüero (6 in 2013-14) has scored more goals in a single Champions League group stage for Man City than the five Riyad Mahrez has this season. Golden. #RBLMCI

