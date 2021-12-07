تفشي كورونا بين صفوف توتنهام قبل مباراة رين المصيرية في دوري المؤتمر الأوروبي

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن فيروس كورونا (كوفيد-19) تفشى بين صفوف اللاعبين والجهاز الفني لتوتنهام هوتسبير قبل خوض مباراة مهمة في دوري المؤتمر الأوروبي ومع اقتراب فترة عيد الميلاد المليئة بالمباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ يوم الثلاثاء إن عيّنات لاعبي النادي اللندني، وأعضاء الجهاز المعاون تحولت من سلبية إلى إيجابية يوم الاثنين، بحسب موقع ”فوتبول لندن“ على الإنترنت.

وأضافت الصحيفة أن ”اللاعبين وأفراد الجهاز المعاون سيخضعون لاختبارات PCR اليوم الثلاثاء لتأكيد النتائج قبل اتخاذ أي قرارات بشأن كيفية التعامل مع هذه الأزمة.

ويستعد فريق المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي لخوض مباراة مصيرية في دوري المؤتمر الأوروبي يحتاج للفوز بها على ستاد رين الفرنسي في لندن مساء الخميس قبل مواجهة برايتون أند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ظهر يوم الأحد المقبل.

وليس هناك شك في أن الاستعدادات لهذه المباريات ستتأثر ، وإذا أكدت اختبارات PCR حالات الإصابة من الممكن أن تتأثر المباريات ذاتها.

وليست هذه هي المعضلة الأولى التي يواجهها النادي اللندني مع فيروس كورونا هذا الموسم، إذ كان سجل حالتين إيجابيتين في وقت سابق من الموسم الحالي.

واستعاد توتنهام قوته في الأسابيع الأخيرة، إذ فاز في مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري، وقد انتصر على نوريتش سيتي يوم الأحد الماضي بفضل ثلاثية لوكاس مورا، وديفنسون سانشيز، وسون هيونغ-مين.

وتفرض قواعد دوري المؤتمر الأوروبي على كل الأندية خوض المباريات بتشكيلة تضم على الأقل 13 لاعبا داخل وخارج الملعب مسجلين في القائمة وقد لا يكون مِن بينهم حارس مرمى.

لذا، كما هي الحال، من المرجح أن تقام المباراة بشكل طبيعي بصرف النظر عن الإصابات التي ضربت توتنهام الذي لم يخسر محليا منذ تعيين كونتي.

ورغم كل معاناته على الصعيد الأوروبي لم يخسر توتنهام هوتسبير في أربع مباريات مع كونتي في الدوري الممتاز ويحتل المركز الخامس في الترتيب وله مباراة مؤجلة أمام بيرنلي.

وتوج كونتي بثلاثة ألقاب للدوري الإيطالي مع يوفنتوس قبل فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وبكأس إنجلترا مع تشيلسي. وبعد ذلك قاد إنتر ميلان للفوز بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 11 عاما في مايو /أيار الماضي.