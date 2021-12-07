من هو تيريس كامبل المرشح ليصبح أولى صفقات نيوكاسل في العهد الجديد؟

يستعد فريق نيوكاسل يونايتد لفترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر كانون الثاني / يناير، حيث تتجه إليه الأنظار بعد استحواذ صندوق الاستثمار السعودي وشركائه عليه.

وذكرت صحيفة ”ذا صن“ أن إيدي هاو، مدرب نيوكاسل الجديد، يرغب في التعاقد مع المهاجم الإنجليزي الشاب تيريس كامبل، لاعب ستوك سيتي البالغ 21 سنة، وجعله أول صفقة في العهد الجديد للفريق.

وبحسب الصحيفة فإن إدارة نيوكاسل مستعدة لدفع مبلغ 20 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع المهاجم الشاب كدعم للفريق حاليا واستثمار للمستقبل.

وبدأ تيريس كامبل مسيرته في الفئات الصغرى لمانشستر سيتي، لكنه رفض التوقيع على عقد احترافي وفضل الرحيل نحو ستوك سيتي ليلعب دقائق أكبر ويكون لاعبا أساسيا في فريق أصغر.

وشارك المهاجم البالغ 21 سنة ضمن المنتخب الإنجليزي تحت 17 سنة وتحت 20 سنة وسجل هدفين، لكن مسيرته تأثرت بإصابة في الركبة الموسم الماضي، حيث شارك في 16 لقاء فقط.

وعاد المهاجم الشاب هذا الموسم لصفوف ستوك سيتي حيث سجل هدفين في 8 لقاءات ليرفع رصيده إلى 20 هدفا في 75 لقاء.

وتابع إيدي هاو، مدرب نيوكاسل يونايتد الجديد، المهاجم الشاب الذي أثار انتباهه بحدسه كهداف أمام المرمى، ويرغب أن يكون أولى صفقاته في الشتاء.

وكان المهاجم تيريس كامبل قريبا من الانتقال لإيفرتون الموسم الماضي لولا الإصابة التي تعرض لها.

وارتبط اسم نيوكاسل يونايتد بعدة لاعبين في الفترة الأخيرة، أبرزهم جيسي لينغارد لاعب مانشستر يونايتد والبرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة.

وحقق نيوكاسل يونايتد أول فوز هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز على حساب بيرنلي 1-0 ليغادر المركز الأخير بفارق الأهداف عن نوريتش سيتي، وأصبح على بعد 3 نقاط من مراكز البقاء.