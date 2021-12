ترتيب الدوري الإنجليزي: إيفرتون يقهر آرسنال ويحرمه من المركز الخامس

حرم إيفرتون ضيفه آرسنال من الصعود إلى المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما تغلب عليه 2/1 في ختام منافسات الجولة الـ15 من البريميرليغ، اليوم الإثنين.

وعلى ملعب غوديسون بارك سجل النرويجي مارتن أوديغارد هدفا لآرسنال في الدقيقة 45+1، بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة عرضية من كيران تيرني.

وأدرك البرازيلي ريشارليسون التعادل لإيفرتون في الدقيقة 80، وسجل ديماراي غراي الهدف الثاني لإيفرتون في الدقيقة 90+1 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وفي آخر 10 مباريات بين آرسنال وإيفرتون حقق الغانرز الفوز 5 مرات، مقابل 4 انتصارات لإيفرتون، وتعادلا مرة.

وخسر آرسنال للمرة السادسة مقابل الفوز 7 مرات وتعادل مرتين ليتجمد رصيد الغانرز عتد 23 نقطة في المركز السابع.

وفشل آرسنال في الثأر من إيفرتون الذي فاز على الغانرز ذهابا وإيابا الموسم الماضي بنتيجة 2/1 و1/0.

في المقابل فاز إيفرتون للمرة الخامسة، وتعادل ثلاث مرات وخسر سبع مرات ليرتفع رصيد الفريق إلى 18 نقطة في المركز الثاني عشر.

وقبل هذا الفوز لم يحقق إيفرتون الفوز في آخر 8 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز (6 خسائر وتعادلين).

22 – Martin Ødegaard (22y 354d) is the youngest Norwegian to score in back-to-back Premier League appearances since John Arne Riise in August 2002 for Liverpool (21y 328d). Lion. https://t.co/x9GVHcjsFx

— OptaJoe (@OptaJoe) December 6, 2021