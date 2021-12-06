ترتيب الدوري الإنجليزي: إيفرتون يقهر آرسنال ويحرمه من المركز الخامس

حرم إيفرتون ضيفه آرسنال من الصعود إلى المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما تغلب عليه 2/1 في ختام منافسات الجولة الـ15 من البريميرليغ، اليوم الإثنين.

وعلى ملعب غوديسون بارك سجل النرويجي مارتن أوديغارد هدفا لآرسنال في الدقيقة 45+1، بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة عرضية من كيران تيرني.

وأدرك البرازيلي ريشارليسون التعادل لإيفرتون في الدقيقة 80، وسجل ديماراي غراي الهدف الثاني لإيفرتون في الدقيقة 90+1 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وفي آخر 10 مباريات بين آرسنال وإيفرتون حقق الغانرز الفوز 5 مرات، مقابل 4 انتصارات لإيفرتون، وتعادلا مرة.

وخسر آرسنال للمرة السادسة مقابل الفوز 7 مرات وتعادل مرتين ليتجمد رصيد الغانرز عتد 23 نقطة في المركز السابع.

وفشل آرسنال في الثأر من إيفرتون الذي فاز على الغانرز ذهابا وإيابا الموسم الماضي بنتيجة 2/1 و1/0.

في المقابل فاز إيفرتون للمرة الخامسة، وتعادل ثلاث مرات وخسر سبع مرات ليرتفع رصيد الفريق إلى 18 نقطة في المركز الثاني عشر.

وقبل هذا الفوز لم يحقق إيفرتون الفوز في آخر 8 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز (6 خسائر وتعادلين).

22 – Martin Ødegaard (22y 354d) is the youngest Norwegian to score in back-to-back Premier League appearances since John Arne Riise in August 2002 for Liverpool (21y 328d). Lion. https://t.co/x9GVHcjsFx — OptaJoe (@OptaJoe) December 6, 2021

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وحصد 35 نقطة ويتقدم بنقطة وحيدة عن ليفربول الثاني، ويتبعهما تشيلسي في المركز الثالث وحصد 33 نقطة، ثم ويستهام برصيد 27 نقطة.

وفي أبرز مباريات الجولة الـ16 يلعب مانشستر سيتي مع وولفرهامبتون يوم السبت، وفي اليوم نفسه يلعب آرسنال مع ساوثهامبتون، وتشيلسي أمام ليدز يونايتد، وليفربول ضد أستون فيلا، ومانشستر يونايتد في مواجهة نوريتش سيتي.

ويوم الأحد، يلعب ليستر سيتي مع نيوكاسل يونايتد، وبيرنلي أمام ويستهام، وتوتنهام مع برايتون، وإيتون في ضيافة كريستال بالاس.

تميز أوديغارد

وسجل مارتن أوديغارد للمرة الثانية مع آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبحسب شبكة ”أوبتا“ فإن أوديغارد (بعمر 22 عاما و354 يوما) هو أصغر لاعب نرويجي يسجل في مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ جون آرني ريسه في أغسطس 2002 مع ليفربول (21 عامًا 328 يوما).

صلاح يغرد بعيدا

وعلى صعيد الهدافين في الدوري الإنجليزي ينفرد النجم المصري محمد صلاح في ترتيب الهدافين برصيد 13 هدفا، ويتقدم بـ4 أهداف عن جيمي فاردي نجم ليستر سيتي، في حين يأتي دييغو غوتا زميل صلاح في المركز الثالث وسجل 8 أهداف