قرعة دور الـ64 في كأس الاتحاد الإنجليزي

يستضيف مانشستر يونايتد فريق أستون فيلا في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بينما يستقبل ليستر سيتي حامل اللقب واتفورد، وسيلعب وست هام يونايتد على أرضه مع ليدز يونايتد، عقب سحب القرعة اليوم الإثنين.

ويزور نادي تشيستر فيلد للهواة تشيلسي وصيف بطل الموسم الماضي في ستامفورد بريدج، بينما يستضيف توتنهام هوتسبير بقيادة المدرب أنطونيو كونتي موركامب المنتمي للدرجة الثالثة.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 نتيجة قرعة #كأس_الاتحاد_الإنكليزي 🏆 ⬇️

• مانشستر يونايتد 🆚 أستون فيلا

• مانشستر سيتي 🆚 سويندون سيتي

• ليفربول 🆚شروسبيري تاون

• تشيلسي 🆚 تشيسترفيلد

• أرسنال 🆚 نوتنجهام فورست#إرم_سبورت pic.twitter.com/bcvDUiIXPn — إرم سبورت (@EremSports) December 6, 2021

ويخوض سويندون تاون المنتمي للدرجة الثالثة مواجهة قاسية على أرضه أمام مانشستر سيتي.

وستقام مباريات الدور الثالث بين السابع والعاشر من يناير كانون الثاني المقبل، وتضم أندية من الدوري الممتاز والدرجة الثانية.

وستعود مباريات الإعادة هذا الموسم عقب إلغائها الموسم الماضي بسبب جائحة كوفيد-19، مما يعني أن شروسبيري تاون يمكنه أن يحلم باستضافة ليفربول إذا نجح في فرض التعادل عليه في أنفيلد.

ويستضيف كيدرمنستر هاريرز، أقل الأندية المتبقية تصنيفا في كأس الاتحاد، ريدينغ المنافس في الدرجة الثانية.

وفيما يلي قرعة الدور الثالث:

بورهام وود أو سانت ألبانز VS ويمبلدون

يوفيل تاون VS بورنموث

ستوك سيتي VS ليتون أورينت

سوانسي سيتي VS ساوثامبتون

تشيلسي VS تشيستر فيلد

ليفربول VS شروسبيري تاون

كارديف سيتي VS بريستون نورث إند

كوفنتري سيتي VS ديربي كاونتي

بيرنلي VS هدرسفيلد تاون

وست بروميتش ألبيون VS برايتون

كيدرمنستر هاريرز VS ريدينغ

ليستر سيتي VS واتفورد

مانسفيلد تاون VS ميدلسبره

هارتلبول يونايتد VS بلاكبول

هال سيتي VS إيفرتون

ليستر يحقق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه https://t.co/YPWcfhsezr pic.twitter.com/pVV4FldTgI — إرم سبورت (@EremSports) May 15, 2021

بريستول سيتي VS فولهام

توتنهام هوتسبر VS موركامب

ميلوول VS كريستال بالاس

بورت فايل VS برنتفورد

سويندون تاون VS مانشستر سيتي

ويجان أثليتيك VS بلاكبيرن روفرز

لوتون تاون VS هاروجيت تاون

برمنغهام سيتي VS بليموث

مانشستر يونايتد VS أستون فيلا

ولفرهامبتون واندرارز VS شيفيلد يونايتد

نيوكاسل يونايتد VS كامبريدج يونايتد

بارنسلي VS إبسويتش تاون أو بارو بيتربره يونايتد وبريستول روفرز

وست هام يونايتد VS ليدز يونايتد

كوينز بارك رينجرز VS روثرهام يونايتد

تشارلتون أثليتيك VS نوريتش سيتي

نوتنغهام فورست VS آرسنال

ونال ليستر سيتي لقب النسخة الأخيرة بعد الفوز 1/0 على تشيلسي في المباراة النهائية.