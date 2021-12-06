رياضة

قرعة دور الـ64 في كأس الاتحاد الإنجليزي
تاريخ النشر: 06 ديسمبر 2021 20:53 GMT
تاريخ التحديث: 06 ديسمبر 2021 22:25 GMT

قرعة دور الـ64 في كأس الاتحاد الإنجليزي

ليستر سيتي نال لقب النسخة الأخيرة بعد الفوز 1/0 على تشيلسي في المباراة النهائية.

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المصدر: رويترز وفريق التحرير

يستضيف مانشستر يونايتد فريق أستون فيلا في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بينما يستقبل ليستر سيتي حامل اللقب واتفورد، وسيلعب وست هام يونايتد على أرضه مع ليدز يونايتد، عقب سحب القرعة اليوم الإثنين.

ويزور نادي تشيستر فيلد للهواة تشيلسي وصيف بطل الموسم الماضي في ستامفورد بريدج، بينما يستضيف توتنهام هوتسبير بقيادة المدرب أنطونيو كونتي موركامب المنتمي للدرجة الثالثة.

ويخوض سويندون تاون المنتمي للدرجة الثالثة مواجهة قاسية على أرضه أمام مانشستر سيتي.

وستقام مباريات الدور الثالث بين السابع والعاشر من يناير كانون الثاني المقبل، وتضم أندية من الدوري الممتاز والدرجة الثانية.

وستعود مباريات الإعادة هذا الموسم عقب إلغائها الموسم الماضي بسبب جائحة كوفيد-19، مما يعني أن شروسبيري تاون يمكنه أن يحلم باستضافة ليفربول إذا نجح في فرض التعادل عليه في أنفيلد.

ويستضيف كيدرمنستر هاريرز، أقل الأندية المتبقية تصنيفا في كأس الاتحاد، ريدينغ المنافس في الدرجة الثانية.

وفيما يلي قرعة الدور الثالث:

بورهام وود أو سانت ألبانز VS ويمبلدون

يوفيل تاون VS بورنموث

ستوك سيتي VS ليتون أورينت

سوانسي سيتي VS ساوثامبتون

تشيلسي VS تشيستر فيلد

ليفربول VS شروسبيري تاون

كارديف سيتي VS بريستون نورث إند

كوفنتري سيتي VS ديربي كاونتي

بيرنلي VS هدرسفيلد تاون

وست بروميتش ألبيون VS برايتون

كيدرمنستر هاريرز VS ريدينغ

ليستر سيتي VS واتفورد

مانسفيلد تاون VS ميدلسبره

هارتلبول يونايتد VS بلاكبول

هال سيتي VS إيفرتون

 

بريستول سيتي VS فولهام

توتنهام هوتسبر VS موركامب

ميلوول VS كريستال بالاس

بورت فايل VS برنتفورد

سويندون تاون VS مانشستر سيتي

ويجان أثليتيك VS بلاكبيرن روفرز

لوتون تاون VS هاروجيت تاون

برمنغهام سيتي VS بليموث

مانشستر يونايتد VS أستون فيلا

ولفرهامبتون واندرارز VS شيفيلد يونايتد

نيوكاسل يونايتد VS كامبريدج يونايتد

بارنسلي VS إبسويتش تاون أو بارو بيتربره يونايتد وبريستول روفرز

وست هام يونايتد VS ليدز يونايتد

كوينز بارك رينجرز VS روثرهام يونايتد

تشارلتون أثليتيك VS نوريتش سيتي

نوتنغهام فورست VS آرسنال

ونال ليستر سيتي لقب النسخة الأخيرة بعد الفوز 1/0 على تشيلسي في المباراة النهائية.

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