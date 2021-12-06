قرعة دور الـ64 في كأس الاتحاد الإنجليزي

يستضيف مانشستر يونايتد فريق أستون فيلا في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بينما يستقبل ليستر سيتي حامل اللقب واتفورد، وسيلعب وست هام يونايتد على أرضه مع ليدز يونايتد، عقب سحب القرعة اليوم الإثنين.
ويزور نادي تشيستر فيلد للهواة تشيلسي وصيف بطل الموسم الماضي في ستامفورد بريدج، بينما يستضيف توتنهام هوتسبير بقيادة المدرب أنطونيو كونتي موركامب المنتمي للدرجة الثالثة.
🏴 نتيجة قرعة #كأس_الاتحاد_الإنكليزي 🏆 ⬇️
• مانشستر يونايتد 🆚 أستون فيلا
• مانشستر سيتي 🆚 سويندون سيتي
• ليفربول 🆚شروسبيري تاون
• تشيلسي 🆚 تشيسترفيلد
• أرسنال 🆚 نوتنجهام فورست#إرم_سبورت pic.twitter.com/bcvDUiIXPn
— إرم سبورت (@EremSports) December 6, 2021
ويخوض سويندون تاون المنتمي للدرجة الثالثة مواجهة قاسية على أرضه أمام مانشستر سيتي.
وستقام مباريات الدور الثالث بين السابع والعاشر من يناير كانون الثاني المقبل، وتضم أندية من الدوري الممتاز والدرجة الثانية.
وستعود مباريات الإعادة هذا الموسم عقب إلغائها الموسم الماضي بسبب جائحة كوفيد-19، مما يعني أن شروسبيري تاون يمكنه أن يحلم باستضافة ليفربول إذا نجح في فرض التعادل عليه في أنفيلد.
ويستضيف كيدرمنستر هاريرز، أقل الأندية المتبقية تصنيفا في كأس الاتحاد، ريدينغ المنافس في الدرجة الثانية.
مشاهد من تتويج #ليستر_سيتي بطولة #كأس_الاتحاد_الانجليزي pic.twitter.com/1QmAxIZYFw
— إرم سبورت (@EremSports) May 15, 2021
وفيما يلي قرعة الدور الثالث:
بورهام وود أو سانت ألبانز VS ويمبلدون
يوفيل تاون VS بورنموث
ستوك سيتي VS ليتون أورينت
سوانسي سيتي VS ساوثامبتون
تشيلسي VS تشيستر فيلد
ليفربول VS شروسبيري تاون
كارديف سيتي VS بريستون نورث إند
كوفنتري سيتي VS ديربي كاونتي
بيرنلي VS هدرسفيلد تاون
وست بروميتش ألبيون VS برايتون
كيدرمنستر هاريرز VS ريدينغ
ليستر سيتي VS واتفورد
مانسفيلد تاون VS ميدلسبره
هارتلبول يونايتد VS بلاكبول
هال سيتي VS إيفرتون
ليستر يحقق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه https://t.co/YPWcfhsezr pic.twitter.com/pVV4FldTgI
— إرم سبورت (@EremSports) May 15, 2021
بريستول سيتي VS فولهام
توتنهام هوتسبر VS موركامب
ميلوول VS كريستال بالاس
بورت فايل VS برنتفورد
سويندون تاون VS مانشستر سيتي
ويجان أثليتيك VS بلاكبيرن روفرز
لوتون تاون VS هاروجيت تاون
برمنغهام سيتي VS بليموث
مانشستر يونايتد VS أستون فيلا
ولفرهامبتون واندرارز VS شيفيلد يونايتد
نيوكاسل يونايتد VS كامبريدج يونايتد
بارنسلي VS إبسويتش تاون أو بارو بيتربره يونايتد وبريستول روفرز
وست هام يونايتد VS ليدز يونايتد
كوينز بارك رينجرز VS روثرهام يونايتد
تشارلتون أثليتيك VS نوريتش سيتي
نوتنغهام فورست VS آرسنال
ونال ليستر سيتي لقب النسخة الأخيرة بعد الفوز 1/0 على تشيلسي في المباراة النهائية.