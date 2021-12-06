انسحاب جماعي لمشجعي إيفرتون أمام آرسنال احتجاجا على مرور 27 عاما بلا بطولات

يخطط مشجعو إيفرتون للانسحاب الجماعي خلال مواجهة آرسنال، اليوم الإثنين، في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في لفتة غاضبة احتجاجا على مرور 27 عاما بلا أي لقب للفريق.

ويستضيف إيفرتون مساء اليوم الإثنين، منافسه آرسنال، على ملعب غوديسون بارك، في ختام منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وتقام المباراة الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، و 21:00 بتوقيت القاهرة.

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ووفقا لصحيفة ”ميرور“ فإن مشجعي إيفرتون يخططون لخروج جماعي في مباراة الفريق أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز للاحتجاج على مجلس إدارة النادي.

ولم يحقق إيفرتون أي فوز في آخر ثماني مباريات، ويشعر المشجعون بالإحباط من الطريقة التي لا يبدو بها النادي سيتنافس على أي ألقاب هذا الموسم.

ومضى إيفرتون 27 عامًا دون أي لقب وبدأ المشجعون في إلقاء اللوم على مجلس الإدارة بسبب عدم رغبتهم في التقدم في جدول الترتيب واستعادة مكانتهم كأحد أفضل الأندية في إنجلترا بحسب ما قالت الصحيفة.

وأشارت إلى أن المسمار الأخير في التابوت كان الخسارة 1/4 أمام منافسهم ليفربول يوم 1 ديسمبر في ديربي ميرسيسايد، الأمر الذي سلط الضوء على الفارق الكبير بين الفريقين.

وقالت ”ميرور“ إن الجماهير ستخرج في الدقيقة 27 في إشارة إلى المجلس بأن ما يحدث في ناديهم ببساطة ليس جيدًا بما يكفي.

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وقالت جماهير إيفرتون في بيان: ”اظهر قدميك في 27 دقيقة خلال المباراة ضد آرسنال مساء الإثنين، واترك مقعدك“.

وأفادت الصحيفة أنه يُعتقد أن الذين خططوا للخروج من الملعب لا يريدون العودة إلى مقاعدهم حتى الشوط الثاني، ما يعني أن غوديسون بارك قد يكون فارغًا إلى حد كبير لمدة 18 دقيقة.

وكافح المدرب الإسباني رافائيل بنيتيز المدير الفني لإيفرتون لمساعدة فريقه على استعادة مستواه منذ بداية الموسم، حيث فاز بأربع من مبارياته الست الأولى، لكن الفريق لم يحقق الفوز في آخر 8 مباريات في الدوري الإنجليزي (6 خسائر وتعادلين).

وقالت ”ميرور“ إن إيفرتون أنفق 500 مليون جنيه إسترليني على اللاعبين في السنوات الخمس الماضية، لكنه ما زال بعيدا عن التتويج بالألقاب.

ووفقا لموقع ”transfermarkt“ فإن إيفرتون حصد لقب الدوري الإنجليزي 9 مرات، إلى جانب 5 في كأس الاتحاد الإنجليزي و9 في كأس الدرع الخيرية، لكن آخر لقب للفريق في مختلف المسابقات كان في موسم 1995/1996.