لماذا وجه رانجنيك التحية لرونالدو بعد فوز مانشستر يونايتد على كريستال بالاس؟

علق المدرب الألماني رالف رانجنيك المدير الفني لمانشستر يونايتد على فوز فريقه 1/0 على كريستال بالاس في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى ملعب أولد ترافورد سجل البرازيلي فريد الهدف الوحيد بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس، وكان هذا الفوز الأول في اول مباراة لرانجنيك مع اليوناتيد.

وبعد المباراة قال رانجنيك في تصريحات نقلها موقع ”بي بي سي“: ”أنا سعيد للغاية بالمستوى الذي قدمه اللاعبون، خاصة أول 30 دقيقة، كانت استثنائية، وافتقدنا فقط للتقدم 1/0 أو 2/0، لكن الأمر المهم أكثر هو الطريقة التي دافعنا بها وسيطرتنا على المباراة وخروجنا دون تلقي أي هدف“.

وأضاف المدرب الألماني: ”هذه هي الأمور التي يجب علينا تطويرها، ونحتاج إلى الحفاظ على نظافة الشباك، وأجريت حصة تدريبية واحدة، ولهذا أنا منبهر، وقدم اللاعبون مستوى أفضل بكثير مما كنت أتوقع“.

وتابع: ”نحاول دائمًا أن نحظى بالتقدم، وكانت لنا السيطرة بالكامل عدا تقريبًا عن آخر 5 دقائق، وبعيدًا عن تلك الدقائق نجحنا في إبعادهم عن مرمانا“.

وواصل رانجنيك : ”أردنا اللعب مهاجمين اثنين، ولكن بشكل عام كل التحية للعمل الذي قدمه كريستيانو رونالدو دون الكرة“.

وبسؤاله عن هدف فريد قال مدرب مانشستر يونايتد : ”سألت مساعدي ما إذا كانت تلك التسديدة أتت بقدمه اليمني، وكنت أعتقد بأنه يسدد فقط بقدمه اليسرى، وأنا سعيد من أجله“.

وختم: ”من السهل البناء على أمور عندما تكون ناجحًا، وعلينا الخروج بالمزيد من دون تلقي أهداف، وأن نتطور في صنع الفرص، وبشكل عام أنا سعيد بما قدمناه اليوم“.

وكان هذا الفوز الثالث لمانشستر يونايتد آخر 10 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين خسر 5 مرات، وتعادل مرتين.

ورفع الفوز رصيد مانشستر يونايتد إلى 24 نقطة في المركز السادس، مقابل 16 نقطة لكريستال بالاس في المركز الثاني عشر.

ومن المقرر أن يلعب مانشستر يونايتد مع يونغ بويز السويسري، يوم الأربعاء، على ملعب أولد ترافورد في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا علمًا بأن اليونايتد ضمن التأهل إلى دور الـ16.

وبعد ذلك يلعب مانشستر يونايتد مع نوريتش سيتي، وبرينتفورد، ونيوكاسل يونايتد، وبيرنلي في الدوري الإنجليزي.