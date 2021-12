ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يهزم كريستال بالاس.. وتوتنهام يطيح بنوريتش سيتي

نجح مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز في أول مباراة تحت قيادة المدرب الجديد، الألماني رالف رانجنيك، بعدما فاز 1/0 على ضيفه كريستال بالاس، في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد.

وعلى ملعب أولد ترافورد فشل لاعبو مانشستر يونايتد في استغلال كافة الفرص المتاحة، حتى سجل البرازيلي فريد الهدف الوحيد لمانشستر يونايتد بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 77.

وفي آخر 10 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز حقق مانشستر يونايتد الفوز 3 مرات، وخسر 5 مرات، وتعادل مرتين.

ولحساب الجولة الـ16 أيضا سجل لوكاس مورا هدفا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة العاشرة، قبل أن يسجل دافينسون سانشيز وهيونغ مين سون في الدقيقتين 67 و77 هدفين ليحصد توتنهام نقاط المباراة أمام نوريتش سيتي.

وفي وقت لاحق يلعب أستون فيلا مع ليستر سيتي، وتختتم منافسات الجولة الـ15 غدا الإثنين عندما يلعب إيفرتون وآرسنال على ملعب غوديسون بارك.

ورفع الفوز رصيد مانشستر يونايتد إلى 24 نقطة في المركز السادس، مقابل 16 نقطة لكريستال بالاس في المركز الثاني عشر.

في حين رفع الفوز رصيد توتنهام إلى 25 نقطة في المركز الخامس، بينما جمدت الخسارة رصيد نوريتش سيتي عند 10 نقاط في المركز العشرين والأخير.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويملك 35 نقطة من 15 مباراة، ويتقدم بنقطة وحيدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني، في حين يملك تشيلسي 33 نقطة في المركز الثالث.

ويأتي ويستهام في المركز الرابع وحصد 27 نقطة.

كما تعادل ليدز يونايتد 2/2 أمام برينتفورد. ووضع تايلر روبيرتس ليدز يونايتد في المقدمة بهدف في الدقيقة 27، في حين سجل شاندون بابتيست هدف التعادل في الدقيقة 54، وسجل سيرجي كانوس هدف التقدم لبرينتفورد في الدقيقة 61، وسجل باتريك بامفورد هدف التعادل لليدز يونايتد في الدقيقة 90+4.

