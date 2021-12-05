إيريك تين هاغ يؤكد استعداده لمغادرة أياكس أمستردام

أكد إيريك تين هاغ المدير الفني لأياكس أمستردام الهولندي أنه مستعد لمغادرة النادي وسط تقارير عن إمكانية تعيينه مدربا لمانشستر يونايتد الضيف المقبل.

وقال تين هاغ في تصريحات نقلتها صحيفة ”ميرور“: ”أعتقد أنني مستعد لذلك (الانتقال إلى نادٍ أجنبي كبير)، سأكون سعيدًا لمواجهة هذا التحدي“.

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وأضاف: ”لكنني لا أطاردها، إذا اتضح أن هذه الخطوة لن تأتي أبدًا، فلن أقول إن مسيرتي التدريبية قد فشلت، لكنني أعتقد أن لدي الكفاءات الكافية لمواجهة هذا التحدي“.

وتولى تين هاغ تدريب أياكس في 2017 ويرتبط بعقد مع النادي حتى يونيو 2023، وقد فاز مع أياكس أمستردام مرتين بثنائية الدوري والكأس خلال فترة أياكس، إلى جانب لقب في كأس السوبر الهولندي.

وفاز أياكس في جميع مبارياته الخمس في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ليتأهل إلى دور الـ16، علما أنه وصل إلى نصف نهائي نسخة 2018/2019، قبل أن يودع أمام توتنهام بطريقة درامية.

وبحسب صحيفة ”ميرور“ فلن يقف أياكس في طريق اللاعب السابق البالغ من العمر 51 عامًا إذا أراد خوض تحد في مكان آخر.

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وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد قد يعمل على التعاقد مع تين هاغ لقيادة الفريق الموسم المقبل حيث إن عقد المدرب الألماني رالف رانجنيك يمتد حتى نهاية هذا الموسم.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن تين هاغ قاد 188 مباراة لأياكس، حقق خلالها الفوز في 139 مرة، وتعادل 24 مرة، وخسر 25 مرة.

وسبق لتين هاغ قيادة أندية وأوتريخت وجو أهيد إيجلز الهولنديين، والفريق الثاني لبايرن ميونخ.

ويتصدر أياكس أمستردام جدول ترتيب الدوري الهولندي وفي رصيده 36 نقطة بعد 15 جولة، وبتقدم بنقطتين عن مطارده بي إس في آيندهوفن، ويلعب في الدور الثاني في كأس هولندا مع باريندريتشت.

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وفي دوري أبطال أوروبا حقق أياكس 5 انتصارات في 5 مباريات وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 3 أهداف ليصعد إلى دور الـ16 متصدرا ترتيب المجموعة الثالثة.

وارتبط تين هاغ بتولي تدريب برشلونة وبايرن ميونخ، علما أن أياكس أمستردام جدد عقده في يونيو 2019 حتى 2022 ثم في أبريل الماضي حتى 2023، بعدما ارتبط بتدريب توتنهام.

ومن المقرر أن يلعب أياكس مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي يوم الثلاثاء في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.