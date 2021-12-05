سكاي سبورتس: رانجنيك لا يخشى الإطاحة بكريستيانو رونالدو

نشرت شبكة ”سكاي سبورت“ اليوم الأحد، تقريرا يتحدث عن الرابحين والخاسرين من تعيين المدرب الألماني رالف رانجنيك مديرا فنيا لمانشستر يونايتد.

وأعلن مانشستر يونايتد تعيين رانجنيك مدربا له حتى نهاية الموسم الحالي، بعد تدهور نتائج الفريق تحت قيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير.

الخاسرون

كريستيانو رونالدو

قالت الشبكة في تقريرها إنه لا مفر من الاعتراف بعدم إجادة كريستيانو رونالدو الضغط المتواصل على المنافس لافتكاك الكرة، وفي المقابل لا يخشى رانجنيك، الذي يُعرف باسم ”سيد المهام الصعبة“ في اتخاذ القرارات الصعبة وإمكانية استبعاد أي لاعب حال رأى أن فريقه بحاجة لشيء مختلف دون الكرة.

وأشارت إلى أنه خلال عمل رانجنيك في لايبزيغ الألماني اعتمد بشكل كبير على الثنائي تيمو فيرنر ويوسف بولسن في خط الهجوم خلال تطبيق خطة 4/3/3، حيث احتل فيرنر المركز الثاني كأكثر المهاجمين والأجنحة استعادة للكرة في الثلث الأخير من الملعب في الدوري الألماني.

رفقا بالأرقام يا كريستيانو رونالدو ، بعد دقائق من الهدف رقم 800 كأول لاعب في التاريخ يصل لهذا الرقم، رونالدو يحطم رقمه ويصبح أول لاعب في التاريخ يسجل 801 هدف رسمي.#مانشستر_يونايتد_ارسنال #مانشستر_يونايتد #cristiano pic.twitter.com/UqZGKbUdJk — إرم سبورت (@EremSports) December 2, 2021

في حين تواجد بولسن في المركز السادس، بينما يحتل رونالدو المركز الـ46 هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو أمر بعيد كل البعد عن متطلبات رانجنيك.

وقالت ”سكاي سبورت“ إن لاعب الوسط الصربي نيمانيا ماتيتش يعد من الخاسرين من تعيين رانجنيك، خاصة مع ارتباط مانشستر يونايتد بالتعاقد مع أمادو هايدارا والذي سبق أن عمل مع رانجنيك في لايبزيغ.

وكذلك قالت إن الأمور قد تزداد تعقيدا بالنسبة للوك شاو؛ لأن رانجنيك يفضل أن يقدم الظهيران المساعدة الهجومية وهو ما يتميز به تيليس، وأشارت إلى أن رانجنيك قال العام الماضي، إنه ليس على يقين بأن شاو لا يزال في المستوى الذي يؤهله للبقاء مع مانشستر يونايتد.

الجميع يحتفل على طريقة كريستيانو رونالدو .. احتفال تجاوز ال 800 هدف كان يجب أن يكون تاريخيا. Siu. Siu. Siiiiuuuuuuu. #مانشستر_يونايتد_ارسنال #مانشستر_يونايتد #كريستيانو_رونالدو pic.twitter.com/JDQaIi9aWT — إرم سبورت (@EremSports) December 2, 2021

الرابحون

في المقابل أفادت ”سكاي سبورت“ بأن لاعب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك قد يكون ضمن الرابحين من تعاقد مانشستر يونايتد مع رانجنيك، خاصة أن المدرب الألماني يعتمد على الضغط العالي وهو ما يتميز به فان دي بيك.

وإضافة إلى ذلك فإن فان دي بيك يتملك القدرة العالية على التمريرات الدقيقة والقدرة على إنهاء الهجمات.

وبالنسبة لجيسي لينغارد فقد قالت الشبكة إن الأمور قد تتغير مع رانجنيك، وهو ما ينطلق على سكوت ماكتوميناي.