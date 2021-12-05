محمد صلاح يتحدث عن نتيجة مباراة الأهلي والزمالك 5-3.. وصفقات انتقال ميسي ورونالدو

تحدث الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، عن علاقته بمدربه يورغن كلوب، وزميله في الفريق السنغالي ساديو ماني، وما يتردد دائما عن وجود خلافات بينهما، أو أنانية في الملعب، بالإضافة إلى رأيه في صفقات رحيل ميسي وكريستيانو رونالدو عن أنديتهما.

وقال صلاح في حواره مع الإعلامي عمرو أديب، والذي تم بثه على منصة ”شاهد“، يوم الأحد: ”علاقتي مع كلوب جيدة جدا، دائما ما يحاول أن يخرج ما لدي، ودائما أن أحاول أن أمنح كل ما عندي له وللنادي، علاقتنا جيدة وقائمة على الاحتراف“.

وأضاف: ”من خلال تجربتي في مصر، أعلم أنه لا يجب أن تسأل المدرب عن أي شيء، هذا الذي كبرنا عليه، المدرب يعمل كل حاجة يريدها بنسبة كبيرة، ولا يجوز أن تعترض، ولو اعترضت لن تلعب مجددا“.

وتابع: ”المدرب له سلطة كبيرة في مصر، لا أقول أن هنا لا يوجد سلطة للمدرب أو سلطة اللاعب أكبر، لكن هناك حوارا مع المدرب، ولك الحق أن تسأل. بالنسبة له أنت إنسان لك الحق في سؤاله لماذا لا تلعب وتفهم وجهة النظر، لكن في مصر ليس إلى حد ما، وهذا ما تطلّب بالنسبة لي الكثير من الوقت لتغييره، خاصة أنني يجب أن أسأله لماذا أجلس احتياطيا، وهذا لأنني تربيت على شيء مختلف“.

وبسؤاله عن ما يتردد بحدوث خلافات مع مدربه الألماني، أشار صلاح: ”أمر طبيعي أن أختلف مع كلوب، نحن بشر وكل البشر يختلفون، كل منا له تفكير غير الآخر، لكن علاقتنا جيدة، أستطيع القول إننا نتفق بنسبة كبيرة، لا يوجد اتفاق بنسبة 100%، أو حتى اختلاف بنسبة 100%“.

وأردف صلاح ”ضاحكا“: ”دائما أريد أن ألعب، ولكنه المدرب يريد إراحة لاعبيه، بسبب كثرة المباريات، لكن دائما ما نصل لحل وسط. نحن معا منذ 5 سنوات، ويمكنني سؤاله دائما، لماذا لا ألعب أو لماذا أراحني، هو بيشد عندما يشعر أن الفريق (محتاج إنه يتشد) أو يشعر أن الفريق واثق في الفوز أكثر من اللازم، لكنه يستطيع معاملة اللاعبين بشكل جيد، لكن في النهاية كلوب لا يعاملني بشكل خاص مختلف عن بقية اللاعبين“.

وعن الأمور التي تغيرت في حياته عن السنوات الماضية، شدد صلاح: ”أنظر إلى الأشياء التي تنقصني كإنسان، ثم كلاعب. هناك أشياء كثيرة تغيرت في حياتي كإنسان، أصبحت أنجح كثيرا، وكلاعب أيضا، الحياة تسير وأنا أحاول أن أتطور“.

العلاقة مع ساديو ماني

وتطرق صلاح للحديث عن علاقته مع السنغالي ساديو ماني، قائلا: ”العلاقة بيننا قائمة على الاحتراف أيضا، كل منا يريد إظهار أفضل ما لديه لكي يفوز الفريق في النهاية. من الممكن أن يكون هناك تنافس بيننا على من هو الأفضل، وهذا أمر طبيعي بين اللاعبين في أي فريق، حق مشروع لكل شخص، لكن في النهاية نحاول خدمة الفريق“.

وأردف: ”قد نكون أنا أو ماني أنانيَين في بعض الفرص أحيانا، لكن لا أستطيع القول إن أحدا منا يضع مصلحته قبل مصلحة الفريق، لكن بنسبة كبيرة لا أشعر أنه يتعمد عندما أكون في موقف يسمح بالتسجيل لا يمرر لي الكرة، والعكس صحيح، لا أتعمد عدم التمرير له أيضا“.

واستطرد: ”قد يكون هناك حساسية بسبب موقف حدث بيني وبين ماني، عندما غادر الملعب غاضبا مني (في مباراة بيرنلي عام 2019)، ومنذ ذلك الوقت بدأ الناس في الحديث عن هذا الأمر، وبالتالي، أي كرة لا أمررها له أو العكس يبدأ الناس في الحديث، لكن مؤخرا صنع لي هدفا وصنعت له آخر والأمر عادي“.

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وأكد محمد صلاح: ”علاقتي جيدة جدا مع ماني، نقضي وقتا كبيرا معا في النادي وغرف الملابس والجيم والتدريبات، العلاقة قائمة على الاحترام، ولا أظن أن أحدا منا تحدث للإعلام بشكل غير جيد عن الآخر، قد يكون الحديث عن أمور فنية في الملعب، لكن خارج الملعب الأمور على ما يرام“.

مباراة الأهلي والزمالك

كما حرص الإعلامي عمرو أديب، والمعروف بتشجيعه لنادي الزمالك، على سؤال صلاح عن مباراة الأهلي ضد الزمالك السابق في قمة الدوري المصري، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر (5-3)، ليجيب الدولي المصري: ”لا أريد أن أتدخل في ذلك الموضوع لأنه موضوع حساس، لكن هناك أمرا قلته للاعبين في المنتخب، ربما تغضب مني جماهير الأهلاوية بعض الشيء بسببه، النتيجة 5-3 في النهاية، ولكنني متفهم أنها وصلت إلى 5-1 فهي نتيجة كبيرة، أوضحت لهم أنها 5-3 ليست 5-0 لكن الأمر كبيرا لأن النتيجة خمسة أهداف في النهاية“.

وكان الأهلي فاز بمباراة القمة التي أقيمت على استاد القاهرة بالجولة الثالثة للدوري المصري، لينفرد الآن بصدارة جدول ترتيب المسابقة بالعلامة الكاملة، بعد تحقيق الفوز بأول ست جولات.

ميسي ورونالدو

كما تحدث صلاح عن رأيه انتقال ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان، وعودة كريستيانو رونالدو لمانشستر يونايتد، قائلا: ”انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان مختلف عن انتقال رونالدو إلى يونايتد؛ لأن ميسي بقي في برشلونة 20 عاما، بعكس رونالدو الذي غير الدوريات كثيرا.. ربما لم يحدث اتفاق بين اللاعب أو النادي، لا أقول إن الأمر الخاص بالتكيف على دوري جديد يخيفني، بالعكس، هو تحد جديد لهما، ليريا ما سيحققاه في الدوري الجديد، رونالدو كان جيدا مع يوفنتوس وكذلك مع يونايتد. هذا أمر لا أفكر فيه كثيرا“.

وواصل محمد صلاح تصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا، رغم عدم تسجيله في مواجهة فريقه أمام وولفرهامبتون في المباراة التي انتصر خلالها الريدز بهدف نظيف بملعب مولينيو، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة البريميرليغ، مساء أمس.

وصنع صلاح هدف فوز فريقه على وولفرهامبتون، في الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي.

ورفع فريق ليفربول رصيده للنقطة 34 في المركز الثاني، خلف مانشستر سيتي، صاحب الصدارة برصيد 35 نقطة، في حين تجمد رصيد وولفرهامبتون عند النقطة 21 في المركز الثامن.