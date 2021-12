إيدي هاو بعد الانتصار الأول: نيوكاسل يستطيع تجنب الهبوط

قال إيدي هاو، مدرب نيوكاسل يونايتد، إن فريقه يستطيع تجنب الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وحث لاعبيه على البناء على فوزهم الأول هذا الموسم قبل بضع مباريات مهمة مقبلة.

ومنح هدف كالوم ويلسون نيوكاسل فوزا بنتيجة 1-صفر على ضيفه بيرنلي أمس السبت ليتقدم فريق هاو من المركز الأخير ويحقق فوزه الأول في المحاولة رقم 15.

وخلال ديسمبر/ كانون الأول الجاري سيلتقي نيوكاسل خارج ملعبه مع ليستر سيتي وليفربول قبل أن يستضيف مانشستر سيتي، حامل اللقب، ومانشستر يونايتد.

وقال هاو ”بالتأكيد يمكننا تجنب الهبوط.. ولا يزال أمامنا طريق طويل لكني أثق بما نقوم به حاليا.

”الثقة عامل أساس في عالم الرياضة وكان ينقصنا هذا الجانب، لكن الفوز على بيرنلي يلعب دورا كبيرا في إعادة بناء الثقة“.

وأضاف هاو ”جدول المباريات لا يبدو رحيما؛ لكن بوسعنا الصمود عن طريق التعامل مع كل مباراة على حدة“.

ويحتل نيوكاسل المركز الـ19 وقبل الأخير، وسيلتقي مع ليستر سيتي الأحد المقبل.

𝗧𝗼𝗴𝗲𝘁𝗵𝗲𝗿𝗻𝗲𝘀𝘀. ✊

Thank you for your incredible support this afternoon and enjoy the rest of your weekend!

⚫️⚪️ pic.twitter.com/jyeIM1PSw4

— Newcastle United FC (@NUFC) December 4, 2021