ترتيب الدوري الإنجليزي.. وست هام يحقق فوزا مثيرا على تشيلسي

اقتنص فريق وست هام يونايتد فوزا ثمينا على حساب تشيلسي، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على استاد لندن الأولمبي، في الجولة الـ15 للدوري الإنجليزي.

وسجل أهداف تشيلسي، تياغو سيلفا وماسون ماونت في الدقيقتين 29 و44، فيما سجل أهداف وست هام مانويل لانزيني من ضربة جزاء، وجارود بوين وأرثر ماسوكو، في الدقائق 40 و56 و87.

وقدم وست هام خدمة إلى مانشستر سيتي وليفربول اللذين يطاردان تشيلسي على الصدارة، حيث تجمد رصيد الأخير عند 33 نقطة، فيما ارتفع رصيد الفائز إلى 27 نقطة، ليحتفظ بالمركز الرابع.

ووفقا لما ذكرته شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، بات تياغو سيلفا (37 عاما و73 يوما)، أكبر لاعب يسجل هدفا لتشيلسي في البريميرليغ، متخطيا المهاجم العاجي ديدييه دروغبا، الذي أحرز هدفا في مرمى ليستر سيتي، وعمره 37 عاما و49 يوما.

وتقدم تشيلسي في الدقيقة 28 بضربة رأس لمدافعه تياغو سيلفا إثر ركلة ركنية لكن حارسه إدوارد ميندي ارتكب خطأ ليحصل المضيف على ركلة جزاء نفذها بنجاح لانزيني في الدقيقة 40.

نهاية المباراة | وست هام 3 – 2 تشيلسي.#إرم_سبورت pic.twitter.com/z9eI6kfEcp — إرم سبورت (@EremSports) December 4, 2021

وخرج البلوز من الشوط الأول منتصرا بفضل هدف رائع لماونت بتسديدة على الطائر إثر تمريرة متقنة مميزة من حكيم زياش في الدقيقة 44.

لكن وست عاد بقوة في الشوط الثاني واستغل بوين هفوة دفاعية وسدد كرة قوية على يمين ميندي مدركا التعادل في الدقيقة 56.

وحاول الناديان اقتناص فوز ثمين قبل أن يرجح أرثر ماسواكو كفة وست هام بتسديدة مباغتة ارتطمت بعدها الكرة بكالوم هودسون-أودوي قبل أن تذهب صوب المرمى وفشل ميندي في إبعادها في الدقيقة 87.

ليكمل وست هام يونايتد عودة مميزة أمام البلوز جعلت المنافسة أكثر إثارة في صدارة ترتيب الدوري.

وسيلعب وست هام، يوم الخميس، ضد ضيفه دينامو زغرب الكرواتي في الدوري الأوروبي، وبعد 3 أيام يحل ضيفا على بيرنلي.

بينما تشيلسي يحل ضيفا على زينيت الروسي، يوم الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا، وبعد 3 أيام يستضيف ليدز يونايتد.