ديلي إكسبريس: ريال مدريد ينافس برشلونة على لينغارد

كشفت وسائل إعلام إنجليزية، اليوم السبت، أن ريال مدريد دخل في منافسة مع منافسه التقليدي برشلونة؛ للتعاقد مع جيسي لينغارد، لاعب مانشستر يونايتد.

وينتهي عقد لينغارد في أولد ترافورد في يونيو المقبل، ويحق له التفاوض مع أي ناد دون موافقة مانشستر يونايتد، بداية من يناير المقبل، علما أن برشلونة ارتبط بالتعاقد مع اللاعب الإنجليزي.

وأوضحت ”ديلي إكسبريس“ أن ريال مدريد يدرس التقدم بعرض للتعاقد مع لينغارد، في يناير المقبل، مستغلا تبقي 6 أشهر في عقد اللاعب مع مانشستر يونايتد.

وشارك لينغارد في 11 مباراة فقط مع مانشستر يونايتد، الموسم الحالي، بواقع 178 دقيقة فقط، سجل فيها هدفين وصنع هدفا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه ديفيد مويس، مدرب ويستهام: ”لا يمكنني التحدث عنه حقًا لأنه لاعب في مانشستر يونايتد، لكنه كان جيدًا معنا حقا، جيسي يعرف ما نفكر فيه جميعا هنا، أعتقد أنه لاعب كرة قدم موهوب ولا يلعب“.

وأضاف: ”لقد لعب دورا كبيرا في النصف الثاني من الموسم الماضي، ربما اعتقد الناس أن جيسي أحدث فرقا هنا. لكن اللاعبين انتقلوا إلى مستوى آخر بأنفسهم. لكن يجب أن أقول، كان جيسي جزءا كبيرا من ذلك“.

"ذا صن": مانشستر يونايتد يستهدف بيع لينغارد مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني https://t.co/RKeYJBPz50 pic.twitter.com/re3mnxyoYR — إرم سبورت (@EremSports) November 14, 2021

ولينغارد من خريجي مانشستر يونايتد وشارك مع الفريق الأول في 221 مباراة، سجل فيها 35 هدفا وصنع 21.

والشهر الماضي، قالت صحيفة ”ذا صن“، إن مانشستر يونايتد مستعد للتخلي عن لينغارد مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني فقط في سوق الانتقالات الشتوي، في يناير 2022، بعدما رفض عرضا من ويستهام يونايتد الصيف الماضي مقابل 17 مليون جنيه إسترليني.

وسبق أن قالت صحيفة ”ديلي ميل“، إن برشلونة قد يكون الوجهة المحتملة للينغارد، الذي يمكنه اللعب كجناح، وهو ما يبحث عنه تشافي، المدير الفني للفريق الكتالوني.

وقالت الصحيفة: ”برشلونة يحاول التعاقد مع لاعبين على سبيل الإعارة مع خيار الشراء بنهاية الموسم، وسنرى كيف سيتفاوض مع مانشستر يونايتد لإبرام الصفقة، خاصة وأن عقد لينغارد ينتهي في الصيف“.

وريال مدريد وبرشلونة وويستهام، ليسوا وحدهم في سباق الحصول على خدمات لينغارد، فقد سبق أن ارتبط اللاعب بالانتقال إلى ميلان ونيوكاسل.