رياضة

ذا صن: كريستيانو رونالدو أصيب خلال احتفاله بتسجيل الهدف الثالث على آرسنال
تاريخ النشر: 04 ديسمبر 2021 5:59 GMT
تاريخ التحديث: 04 ديسمبر 2021 7:40 GMT

ذا صن: كريستيانو رونالدو أصيب خلال احتفاله بتسجيل الهدف الثالث على آرسنال

كريستيانو رونالدو سيغيب عن بداية المدرب الألماني رالف رانجنيك مع مانشستر يونايتد، حيث سيقود أول لقاء من دكة البدلاء بعد التعاقد معه كمدرب مؤقت لغاية نهاية الموسم الحالي.

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المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد يغيب عن مواجهة فريقه مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس غدا الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب إصابة في الركبة.

وبحسب الصحيفة فإن غياب النجم البرتغالي عن اللقاء سيكون ضربة قوية لبداية المدرب الألماني رالف رانجنيك مع مانشستر يونايتد، حيث سيقود أول لقاء من دكة البدلاء بعد التعاقد معه كمدرب مؤقت لغاية نهاية الموسم الحالي.

ووعد المدرب الألماني بالحصول على الأفضل من رونالدو واعتبره لاعبا أساسيا في مشروعه لإعادة الفريق للقمة.

وبحسب ”ذا صن“ فإن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أصيب خلال احتفاله بتسجيل الهدف الثالث من ضربة جزاء في مرمى آرسنال، وهو هدف الفوز 3/2 في اللقاء.

وشوهد رونالدو البالغ من العمر 36 عاما يجري نحو غرفة الملابس بعد تغييره في الدقيقة الـ 88 ولم يذهب لدكة البدلاء لمتابعة اللحظات الأخيرة من اللقاء.

وسجل رونالدو رقما قياسيا جديدا في اللقاء، حيث أصبح أول لاعب يسجل 801 هدف في اللقاءات الرسمية في تاريخ كرة القدم.

وكانت الشكوك تحوم حول قدرة رونالدو على التأقلم مع أسلوب المدرب الألماني الجديد رالف رانجنيك الذي يعتمد على الضغط العالي، لكن المدرب نفى كل الشائعات وأشاد بنجم مانشستر يونايتد.

وقال رانجنيك: ”يجب دائما أن تكيف أسلوب لعبك على اللاعبين الذين تتوفر عليهم وليس العكس، عندما رأيت كريستيانو رونالدو خلال الشوط الثاني أمام آرسنال في عمر 36 عاما قلت إنه محترف رائع“.

وأضاف المدرب الألماني: ”في عمره لم أر نهائيا لاعبا ما زال في قمة لياقته البدنية، إنه دائما لاعب بإمكانه صنع الفارق بسهولة“.

وأكد رانجنيك أن ما شاهده من النجم البرتغالي هو أكثر مما يأمل منه وقال: ”نعم يتعلق الأمر بكيفية تكوير الفريق ككل وليس كريستيانو رونالدو وحده، نحن نلعب في أقوى الدوريات التنافسية في العالم ولذلك فنحن في حاجة لكل اللاعبين، ما رأيته من رونالدو هو أكثر مما أنا أرغب فيه منه للمساهمة في الفريق، يتعين على زملائه أن يفعلوا الشيء نفسه“.

ويلعب مانشستر يونايتد مع كريستال بالاس يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز ثم مع يونغ بويز السويسري في دوري أبطال أوروبا، علما أن رفاق رونالدو ضمنوا التأهل إلى دو الـ16.

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