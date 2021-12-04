ذا صن: كريستيانو رونالدو أصيب خلال احتفاله بتسجيل الهدف الثالث على آرسنال

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد يغيب عن مواجهة فريقه مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس غدا الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب إصابة في الركبة.

وبحسب الصحيفة فإن غياب النجم البرتغالي عن اللقاء سيكون ضربة قوية لبداية المدرب الألماني رالف رانجنيك مع مانشستر يونايتد، حيث سيقود أول لقاء من دكة البدلاء بعد التعاقد معه كمدرب مؤقت لغاية نهاية الموسم الحالي.

This angle of Manchester United celebrating Ronaldo's goal 🔥 (via @fredcaldeira)pic.twitter.com/KSlIlxiomL — ESPN FC (@ESPNFC) December 2, 2021

ووعد المدرب الألماني بالحصول على الأفضل من رونالدو واعتبره لاعبا أساسيا في مشروعه لإعادة الفريق للقمة.

وبحسب ”ذا صن“ فإن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أصيب خلال احتفاله بتسجيل الهدف الثالث من ضربة جزاء في مرمى آرسنال، وهو هدف الفوز 3/2 في اللقاء.

وشوهد رونالدو البالغ من العمر 36 عاما يجري نحو غرفة الملابس بعد تغييره في الدقيقة الـ 88 ولم يذهب لدكة البدلاء لمتابعة اللحظات الأخيرة من اللقاء.

وسجل رونالدو رقما قياسيا جديدا في اللقاء، حيث أصبح أول لاعب يسجل 801 هدف في اللقاءات الرسمية في تاريخ كرة القدم.

رفقا بالأرقام يا كريستيانو رونالدو ، بعد دقائق من الهدف رقم 800 كأول لاعب في التاريخ يصل لهذا الرقم، رونالدو يحطم رقمه ويصبح أول لاعب في التاريخ يسجل 801 هدف رسمي.#مانشستر_يونايتد_ارسنال #مانشستر_يونايتد #cristiano pic.twitter.com/UqZGKbUdJk — إرم سبورت (@EremSports) December 2, 2021

وكانت الشكوك تحوم حول قدرة رونالدو على التأقلم مع أسلوب المدرب الألماني الجديد رالف رانجنيك الذي يعتمد على الضغط العالي، لكن المدرب نفى كل الشائعات وأشاد بنجم مانشستر يونايتد.

وقال رانجنيك: ”يجب دائما أن تكيف أسلوب لعبك على اللاعبين الذين تتوفر عليهم وليس العكس، عندما رأيت كريستيانو رونالدو خلال الشوط الثاني أمام آرسنال في عمر 36 عاما قلت إنه محترف رائع“.

وأضاف المدرب الألماني: ”في عمره لم أر نهائيا لاعبا ما زال في قمة لياقته البدنية، إنه دائما لاعب بإمكانه صنع الفارق بسهولة“.

الجميع يحتفل على طريقة كريستيانو رونالدو .. احتفال تجاوز ال 800 هدف كان يجب أن يكون تاريخيا. Siu. Siu. Siiiiuuuuuuu. #مانشستر_يونايتد_ارسنال #مانشستر_يونايتد #كريستيانو_رونالدو pic.twitter.com/JDQaIi9aWT — إرم سبورت (@EremSports) December 2, 2021

وأكد رانجنيك أن ما شاهده من النجم البرتغالي هو أكثر مما يأمل منه وقال: ”نعم يتعلق الأمر بكيفية تكوير الفريق ككل وليس كريستيانو رونالدو وحده، نحن نلعب في أقوى الدوريات التنافسية في العالم ولذلك فنحن في حاجة لكل اللاعبين، ما رأيته من رونالدو هو أكثر مما أنا أرغب فيه منه للمساهمة في الفريق، يتعين على زملائه أن يفعلوا الشيء نفسه“.

ويلعب مانشستر يونايتد مع كريستال بالاس يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز ثم مع يونغ بويز السويسري في دوري أبطال أوروبا، علما أن رفاق رونالدو ضمنوا التأهل إلى دو الـ16.